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Emotional Video: बॉक्सिंग मैच के बाद बेटे से लिपटकर रोने लगी मां, फिर दूसरे बॉक्सर को भी लगा लिया गले | देखें वीडियो

Emotional Video: आप देखेंगे कि जैसे ही मैच खत्म हुआ मां रिंग में गई और बेटे को गले से लगाकर रोने लगी. फिर उसने दूसरे बॉक्सर के साथ जो किया वो दिल छूने वाला है.

Emotional Video: सोशल मीडिया पर बॉक्सिंग मुकाबले से जुड़ा एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने सबको इमोशनल कर दिया. यह सिर्फ जीत या हार का मामला नहीं था, बल्कि असली खेल भावना का शानदार उदाहरण था. आप देखेंगे कि जैसे ही मुकाबले की अंतिम घंटी बजी दर्शकों की नजरें रिंग पर टिक गईं. इसी बीच एक मां का व्यवहार सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. उनका यह कदम इतना भावुक और प्रेरणादायक था कि जिसने भी देखा, वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका.

बेटे को लगाया गले

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुकाबला खत्म होते ही वह मां सबसे पहले अपने बेटे के पास पहुंचीं, और उसे गले से लगा लिया. इस पल में एक मां का प्यार, गर्व और राहत साफ नजर आ रहा था. चाहे मुकाबले का नतीजा कुछ भी रहा हो, उनके लिए उनका बेटा ही सबसे बड़ी जीत था. उनके चेहरे के भाव यह बता रहे थे कि वह अपने बेटे की मेहनत और हिम्मत से बेहद खुश हैं. यह एक ऐसा दृश्य था, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जीत लिया.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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प्रतिद्वंद्वी को भी लगाया गले

वीडियो में अंत का पल काफी भावुक करने वाला दिखा. आप देख सकते हैं कि मां सीधे बेटे के प्रतिद्वंद्वी के पास गईं और उसे भी गले लगा लिया. यह सिर्फ एक सामान्य इशारा नहीं था, बल्कि उस खिलाड़ी के संघर्ष, मेहनत और साहस को सम्मान देने का तरीका था. इस छोटे से कदम ने यह साबित कर दिया कि असली जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं होती, बल्कि दिल जीतने में होती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं. वीडियो को uncutbiharjharkhand नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

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