Emotional Video: बेटे को प्लेन उड़ाता देख भावुक हो गई मां, खूबसूरत नजारे पर दिल हार गया इंटरनेट | देखें वीडियो

Emotional Video: सोशल मीडिया पर यूं तो सैकड़ों वीडियो रोजाना वीडियो शेयर किए जाते होंगे. मगर इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सबके दिलों को छू जाए. फिलहाल ऐसा ही एक नजारा वायरल हो रहा है जो एक मां के लिए गर्व से जुड़ा है. इसमें दिख रहा है मां के सामने ही बेटा प्लेन उड़ा रहा है. ये पल किसी को भी गर्व से भर देगा. महिला के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ. देख सकते हैं कि नीतू भड़ाना नाम की महिला अपने बेटे द्वारा उड़ाए जा रहे बोइंग 777 प्लेन में यात्री के रूप में बैठी हैं. वीडियो में दिख रहा है कि वह खिड़की से बाहर सुंदर नजारे देख रही हैं.
वायरल वीडियो में सबसे खास बात यह है कि प्लेन उड़ाने का जिम्मा उनके अपने बेटे के हाथ में है. बेटे को पायलट की सीट पर देखकर मां के चेहरे पर मुस्कान और आंखें नम हो जाती हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लाखों लोगों तक पहुंच चुका है और हर कोई इसे शेयर कर रहा है. नीतू भड़ाना ने खुद ही इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है. उनकी खुशी ही बता रही है कि इस पल के लिए पीछे कितनी मेहनत और त्याग छिपा हुआ होगा. आंखों के सामने बेटे की कामयाबी देखकर कोई भी इसी तरह का रिएक्शन देगा ऐसा यूजर्स का कहना है.
View this post on Instagram
प्लेन की खिड़की से दुनिया को देखना महिला लिए बहुत खास महसूस हो रहा था, क्योंकि उनका बेटा ही पूरे प्लेन को चला रहा था. यह कहानी सिर्फ एक पायलट बनने की नहीं, बल्कि मां-बेटे के गहरे रिश्ते और सपनों को हकीकत में बदलने की है. नीतू ने युवाओं को संदेश दिया कि डर से बाहर निकलकर बड़े सपने देखें. मेहनत, धैर्य और विश्वास रखें तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. मां की दुआएं बच्चों के लिए सबसे मजबूत चीज होती है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर खूब सराहा. वीडियो पर एक से एक रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं. इसे neetu_bhadanaa नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.