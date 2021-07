Emotional Video: जन्मदिन के मौके पर हर शख्स के आसपास उसके अपने होते हैं. दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों से ये तोहफे पाने का दिन होता है. उनके साथ खुशियां साझा करने का ये दिन अगर अकेलेपन से भरा हो तो सोचिए कैसा होगा. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो को देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं.Also Read - Female Dog Viral Video: पल भर में फीमेल डॉग ने बना दी फूल की बेहद खूबसूरत पेंटिंग, जिसने देखा दंग रह गया!

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रेस्टोरेंट में एक महिला बैठी है. वो बार-बार किसी को फोन करती है, फोन देखती है. उसके सामने टेबल पर केक रखा है. Also Read - Traffic Police Stand: चढ़ी मस्ती तो भैया जी ने उतारी बनियान, पहुंचे चौराहे पर, ट्रैफिक पुलिस स्टैंड में करने लगे डांस | Dance Viral Video

जब काफी देर तक कोई नहीं आता तो वो भावुक हो जाती है. उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो भारी मन से केक काटने लगती है. केक काटने से पहले वो खुद ही ताली बजाने लगती है. जिसे देखकर लोग समझ जाते हैं कि उस महिला का जन्मदिन है. Also Read - Dog Ki Shadi: कुत्ता बना दूल्हा, शादी के बाद बड़े आराम से कराया फोटोशूट, देखें मजेदार Video

महिला को अकेली देख रेस्टोरेंट का स्टाफ वहां आता है. सभी तालियां बजाते हैं और उस महिला को गले लगकर उसे विश करते हैं. इतने सारे लोगों को देखकर खुशी के कारण महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वो रो पड़ती है. वीडियो बेहद इमोशनल है.

देखें वीडियो-

Woman who is celebrating her birthday by herself is joined by other patrons and staff once they realize she’s alone. pic.twitter.com/GdvR7orTDM

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) July 15, 2021