नौकरी छोड़ने की सोच रहा था कर्मचारी, बॉस ने दी ऐसी चेतावनी कंफ्यूज ही हो गया बेचारा

कर्मचारी ने अपनी कहानी Reddit पर शेयर की है. उसने बताया कि पिछले पांच सालों में कंपनी के तीन अलग-अलग अधिकारियों ने उससे कहा कि अगर वह जॉब छोड़ता है, तो एक खास सहयोगी को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

Written by: Ikramuddin
Updated: June 18, 2026, 11:44 PM IST
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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कर्मचारी की पोस्ट जमकर शेयर की जा रही है. इसमें कर्मचारी ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं. उसने बताया कि कंपनी के मैनेजर और सीनियर अधिकारियों ने नौकरी छोड़ने पर चेतावनी दी है. उससे कहा गया है कि अगर वह नौकरी छोड़ता है, तो उसके एक करीबी साधी की नौकरी भी चली जाएगी. इस बात ने उसे ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि वह चाहकर भी आसानी से फैसला नहीं ले पा रहा. कर्मचारी ने अपनी कहानी Reddit पर शेयर की है. उसने बताया कि पिछले पांच सालों में कंपनी के तीन अलग-अलग अधिकारियों ने उससे कहा कि अगर वह जॉब छोड़ता है, तो एक खास सहयोगी को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

कर्मचारी का पहले जैसा नहीं ऑफिस का माहौल

शुरुआत में उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह अपने काम से खुश था. मगर अब कंपनी के हालात बदल चुके हैं. पोस्ट में कर्मचारी ने लिखा कि ऑफिस का माहौल पहले जैसा नहीं रहा और अब वह नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहा है. हालांकि उसे बार-बार बॉस की वही बात परेशान कर रही है. उसका कहना है कि जिस सहयोगी का जिक्र किया जाता है, वह अपने काम में काफी अच्छा है और नौकरी जाने की स्थिति में उसे बड़ा झटका लग सकता है.

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पोस्ट पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

मालूम हो कि इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कंपनी के रवैये को गलत बताया और कहा कि किसी कर्मचारी पर इस तरह का भावनात्मक दबाव बनाना उचित नहीं है. कुछ लोगों ने इसे टॉक्सिक वर्क कल्चर का उदाहरण बताया. कुछ ने कहा कि कर्मचारी को अपने सहकर्मी को पूरी स्थिति के बारे में बता देना चाहिए. फिलहाल यह साफ नहीं है कि कंपनी की तरफ से कर्चमारी को ऐसा क्यों कहा गया. मगर इस पोस्ट ने वर्कप्लेस पर कर्मचारियों के साथ व्यवहार और प्रबंधन के तरीकों को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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