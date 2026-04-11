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Employee Criticize His Boss On Live Camera Say Who Made Him Manager Funny Video Went Viral

लाइव कैमरे पर बॉस की बुराई करने लगा कर्मचारी, गुस्से में बोला- किसने मैनेजर बना दिया इसे | वायरल हो रहा VIDEO

Ajab Gajab Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि ऑनलाइन मीटिंग में कर्मचारी ने बॉस से ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हर कोई असहज हो गया.

ऑनलाइन मीटिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Trending Video Today: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो खूब मजेदार लगता है. मगर कई बार हंसी भी बहुत आती है. अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ा है, जिसमें एक कर्मचारी मीटिंग के बीच ऐसी बात कहता है जो हर किसी को असहज कर देती है. दरअसल कर्मचारी अनजाने में अपनी ही कंपनी के सिस्टम पर सवाल उठाता नजर आया. उसे लगा कि वह निजी बातचीत कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी चूक ने उसकी बात सीधे पूरी टीम तक पहुंचा दी. यहीं से मामला दिलचस्प बन गया.

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कर्मचारी के उड़ होश

मीटिंग के बीच कर्मचारी के पास से एक महिला की आवाज आती है, जो उसके बार-बार काम में उलझे रहने पर सवाल करती है. इस पर कर्मचारी झुंझलाकर जवाब देता है कि कंपनी ने सुबह के समय वक्त मीटिंग रख दी है. इसी बातचीत में वह अपने मैनेजर को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए खराब टिप्पणी कर देता है. मगर इस बातचीत में असल मोड़ तब आता है जब मीटिंग में मौजूद किसी अन्य सहयोगी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे याद दिलाती है कि उसका कैमरा और माइक्रोफोन दोनों चालू हैं. यह सुनते ही कर्मचारी के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत सफाई देने लगता है, लेकिन तब तक उसकी बात सब तक पहुंच चुकी होती है.

वीडियो में क्या कुछ नजर आया

वायरल वीडियो में देखेंगे कि ऑनलाइन मीटिंग में स्क्रीन पर पांच कर्मचारी नजर आते हैं. सभी की निगाह कैमरे की तरफ हैं और सबकुछ ध्यान से सुना जा रहा है. मगर इसी बीच एक कर्मचारी की पत्नी उसपर जोर से चिल्लाती है. पत्नी कहती है कि उन्हें शो देखने जाना है और वो खुद लैपटॉप खोलकर कर बैठ गया है. इसपर पति झुझलाते हुए कहता है कि वो इसमें वो कुछ नहीं कर सकता है. सुबह सात बजे मीटिंग रख दी है. इतना ही नहीं वो मैनेजर पर सवाल तक उठाता है. फ्रेम में ये एक ऐसा हिस्सा है जिस देखकर शायद ही कोई हंसी रोक पाएगा.

सहयोगी ने बताया हिल गया बेचारा

वायरल वीडियो में आगे देखेंगे कि मीटिंग के बीच एक अन्य सहयोगी कर्मचारी को याद दिलाती है कि उसका कैमरा और माइक दोनों ऑन ऐसे हैं. इधर तुरंत अपनी गलती का आभास होते ही कर्मचारी तुरंत माफी मांगता है. मगर तब तक सबकुछ रिकॉर्ड हो चुका था. मालूम हो वीडियो ऑनलाइन मीटिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @NewsAlgebraIND नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

WIFE : You again joined the meeting ? MAN : I can’t help. Manager scheduled the meeting at 7 o’clock. I don’t know who made him manager. ANOTHER EMPLOYEE : Your camera and mic are both on ☠️ pic.twitter.com/zHgcHQLFmk — News Algebra (@NewsAlgebraIND) April 9, 2026

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स्पष्टीकरण- स्पष्ट कर दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. ये किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है.

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