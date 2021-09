Employee Ka Gussa: सोशल मीडिया में एक कंपनी के कर्मचारी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि कंपनी के मालिक ने उसकी सैलरी देने से इनकार कर दिया, उसके बाद उसने जो कदम उठाया देखकर यकीन नहीं होगा. उसने JCB लेकर कंपनी के पसिर में चढ़ाई कर दी और करोड़ों रुपए के वाहन तोड़ डाले. 21 सेकंड के इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बेस्ट वीडियो नाम के हैंडल पर शेयर किया गया है. इसमें बताया गया कि जब बॉस ने भुगतान करने से इनकार कर दिया.Also Read - Dulha Dulhan Ka Video: दुल्हन को देखते ही दूल्हे के निकल आए आंसू, स्टेज पर आई तो ऐसे दिखाया प्यार | भावुक कर देगा ये वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स JCB लेकर कंपनी के परिसर में दाखिल हो गया और वहां खड़ें लाखों करोड़ों के ट्रकों को तोड़ना शुरू कर दिया है. इसमें देखा जा सकता है कि शख्स ने चंद लम्हे में एक के बाद एक कई ट्रकों का कबाड़ा बना दिया. इस दौरान कई लोगों ने उसे रोकनी की भी कोशिश की मगर तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका था. वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी ने जैसे ही वाहनों में तोड़फोड़ शुरू की अन्य कर्मचारी भी परिसर में पहुंच गए और चिल्लाने लगे.

यहां देखें वीडियो-

When the Boss refuses to pay up pic.twitter.com/Bw7LeQVglW

— Best Videos 🎥🔞 (@CrazyFunnyVidzz) September 14, 2021