Eng vs Ned: इंग्लैंड की टीम ने शुक्रवार को यहां वीआरए स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 498 रन का विशाल स्कोर बनाकर वनडे क्रिकेट इतिहास का सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया. इयोन मोर्गन की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम ने क्रिकेट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने पहले जून 2018 में नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रन बनाए थे. इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से तीन शतक लगे, जिसमें फिलिप साल्ट के 112, डेविड मालन के 125 और जोस बटलर के 162 रनों का योगदान है. इन तीन शतकों के बावजूद जो सबसे अधिक सुर्खियां बटोर गया वो हैं लियाम लिविंगस्टोन. उन्होंने एक ही ओवर में 32 रन कूट डाले.Also Read - Viral Video Today: डांस फ्लोर पर ऐसे कूदे बाराती छत ही टूट गई, एक तो लटक ही गया- देखें वीडियो

आयरलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जोस बटलर रहे जिन्होंने 70 गेंदों पर नाबाद 162 रन बनाए. लेकिन अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी के लिए लियाम लिविंगस्टोन ने शुरुआत में ही अपने तेवर स्पष्ट कर दिए. उन्होंने 22 गेंदों पर नाबाद 66 रन की सनसनीखेज पारी खेली. इसी पारी की बदौलत इंग्लैंड को अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ने में मदद मिली. लिविंगस्टोन का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो नीदरलैंड के स्पिनर बोसीवैन के ओवर में 32 रन कूट रहे हैं. Also Read - पहले बनाया ODI फॉर्मेट का सबसे बड़ा स्कोर, फिर England ने दर्ज की विशाल अंतर से जीत

When you have hitters like these, a world record ODI score is the result. Here's @liaml4893 taking his Vitality form into the Netherlands tour in style!

Watch all the action from the @englandcricket tour of the @KNCBcricket LIVE on #FanCode. 👉https://t.co/U1bypdhRrw pic.twitter.com/4W5vVtogJ2

— FanCode (@FanCode) June 17, 2022