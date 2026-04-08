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दादा की कब्र खोजने इंग्लैंड से भारत पहुंच गई फैमिली, किसी को भी भावुक कर देगा ये VIDEO

1950 के दशक में भारत में ही जिंदगी बिताने वाले अपने दादा की यादें इस परिवार के लिए सिर्फ कहानियों तक सीमित थीं. लेकिन उन कहानियों को हकीकत में बदलने की चाह उन्हें राजस्थान के एक पुराने और वीरान कब्रिस्तान तक ले आई.

Published date india.com Published: April 8, 2026 3:12 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (photo/Instagram)

Trending Video Today: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे बार-बार देखने का मन करेगा. दरअसल मामला एक अंग्रेज टूरिस्ट परिवार से जुड़ा है जो भारत में अपने दादा की कब्र देखने पहुंचा है. दशकों पुरानी यादों और कागजों के सहारे इंग्लैंड से भारत पहुंचा यह परिवार किसी पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत से जुड़ने की एक भावुक कोशिश में राजस्थान पहुंचा था.

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दादा की कब्र खोजने पहुंचा परिवार

बताया गया कि1950 के दशक में भारत में ही जिंदगी बिताने वाले अपने दादा की यादें इस परिवार के लिए सिर्फ कहानियों तक सीमित थीं. लेकिन उन कहानियों को हकीकत में बदलने की चाह उन्हें राजस्थान के एक पुराने और वीरान कब्रिस्तान तक ले आई. यहां हर टूटी हुई कब्र, हर धुंधला नाम जैसे एक नई उम्मीद जगा रहा था. इस सफर में एक लोकल ट्रैवल ब्लॉगर ने उनकी मदद की. उसने ना सिर्फ इस अनजान जगह तक पहुंचने में उनका साथ दिया, बल्कि उस परिवार की भावनाओं को भी समझा.

काफी कोशिश के बाद नहीं मिली कब्र

कैमरे में कैद हुआ यह पूरा सफर सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई को दिखाने वाली कहानी बन गया. हालांकि काफी तलाश के बाद भी उन्हें अपने दादा की कब्र का सटीक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस अधूरी खोज ने भी परिवार को एक तरह का सुकून दिया. उनके लिए यह सिर्फ एक कब्र ढूंढने का प्रयास नहीं था, बल्कि अपने इतिहास को महसूस करने का एक जरिया था.

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यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

मालूम हो इंग्लैंड के परिवार से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग हैंडल पर छाया हुआ है. वीडियो इंस्टाग्राम पर august_traveller नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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