Eve Teasing: बुलंदशहर में हुई लड़की के साथ छेड़छाड़, गुस्साई महिला ने डंडे से की पिटाई

Eve Teasing: महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले समय के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं. हर दिन कोई न कोई घटना सामने आती रहती है, जिनसें महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए युवकों को देखा जाता रहा है. सोशल मीडिया पर हमें कई तरह के वायरल वीडियो देखने को मिलते रहते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां एक नाबालिग मनचले की पिटाई का वीडियो सामने आया है. पहले मनचले ने लड़की को छेड़ा फिर उसके बाद गुस्साई लड़की ने लड़के को सबक सिखाया. ये वीडियो यूपी के बुलंदशहर शहर का है. बुलंदशहर के सड़क पर लड़के ने लड़की को छेड़ा फिर उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देखें.

Kalesh b/w a Boy and Woman on Road over the boy was Misbehaved and passed some bad comments over a girl in Bulandshehar UP pic.twitter.com/teroJlqHh9

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 2, 2023