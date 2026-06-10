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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का 'इश्क करो पार्टी' बनाने का ऐलान, पता चलते ही आ गई मीम्स की बाढ़

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने युवाओं के लिए नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए वेबसाइट, सोशळ मीडिया हैंडल भी बना लिए गए हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: June 10, 2026, 7:08 PM IST
ishq karo party
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

Ajab Gajab News Today: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू (Justice Markandey Katju) अक्सर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. कई बार वो ऐसे बयान देते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं. उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी नेटिजन्स को खूब भाते हैं. अभी उनकी एक ऐसी ही सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने नई पार्टी बनाने की बात कही है. उनके इस पोस्ट के बाद ही नेटिजन्स को नया मसाला मिल गया और हर तरफ मीम्स की बाढ़ आ गई. दरअसल जस्टिस काटजू ने आठ जून 2026 को एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने ‘इश्क करो पार्टी’ बनाने की बात कही और लोगों से इससे जुड़ने के लिए भी कहा. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की ये पोस्ट अभी तक हजारों व्यूज बटोर चुकी है और नेटिजन्स भी जमकर इसपर अपनी राय दे रहे हैं.

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इश्क करो पार्टी बनाने का ऐलान

जस्टिस काटजू ने पोस्ट में लिखा कि जो लोग नई इश्क करो पार्टी (IKP) को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ishqkaroparty@gmail.com पर बता सकते हैं. जस्टिस काटजू ने पोस्ट में बताया कि इस पार्टी के संरक्षक हैं. नई पार्टी के ऐलान के साथ उनकी पोस्ट पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. नेटिजन्स तरह-तरह से पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने लगे हैं. कई यूजर्स ने इसे मजाकिया बताया, जबकि ढेरों यूजर्स ने इसे सही आईडिया बताया है.

नई पार्टी के ऐलान पर क्या बोले नेटिजन्स

जस्टिस काटजू की इस पोस्ट पर एक यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वो पार्टी में शामिल होता है, तो क्या उसके प्रदेश समिति का अध्यक्ष बनने की उम्मीद है. एक यूजर्स ने पार्टी के घोषणा पत्र पर ही सवाल पूछ लिया. एक यूजर ने लिखा कि नई पार्टी से जुड़ने की ढेरों वजह हैं. मगर जस्टिस काटजू ने अभी तक सिर्फ एक वजह ही बताई है.

कहां से आया नई पार्टी बनाने का आइडिया

इधर सवाल पूछा जा रहा है कि जस्टिस काटजू को नई पार्टी बनाने का आइडिया आखिर कहां से आया? इस सवाल पर वो खुद विस्तार से सबकुछ बताते हैं. जस्टिस काटजू ने बताया कि उन्होंने अपने दोस्त इरफान अली के सामने इश्क करो पार्टी बनाने का आइडिया रखा था. इरफान पिछले 20 साल से अमेरिका में रहते हैं और वहीं काम करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आगे कहते हैं कि उनका ये आइडिया दोस्त को खासा अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत इसके लिए एक वेबसाइट बना दी. इरफान ने ही नई पार्टी के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक और एक ईमेल आईडी भी बना दी. लेख में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने नई पार्टी बनाने के बारे में जानकारी साझा की तब शायद लोगों को ये मजाक की तरह लगा होगा. मगर ये सिर्फ एक गलतफहमी है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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