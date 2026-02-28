By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Exam Ka Video: पेपर में छात्र की हैंडराइटिंग देखकर ही दंग रह गया टीचर, आगे जो हुआ खुद देखिए | Viral हुआ ये वीडियो
Exam Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे टीचर एक छात्र की हैंडराइटिंग देखकर ही चौंक जाता है. उसका रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है.
Exam Ka Video: स्कूल-कॉलेज से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब अपलोड किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले कुछ नजारे वाकई दंग कर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एग्जाम कॉपी से जुड़ा है. वीडियो में एक टीचर परीक्षा की कॉपी जांचते नजर आ रहा हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर छात्र की लिखावट पर पड़ती है, वो दंग रह जाता है. छात्र ने इतनी साफ, सुंदर और सधी हुई हैंडराइटिंग में पेपर लिखा कि देखने वाला भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता.
राइटिंग ने किया हैरान
वायरल वीडियो में दिखता है कि शिक्षक जब कॉपी के पन्ने पलटता है तो हर पेज बेहद व्यवस्थित नजर आता है. छात्र ने हर सवाल का नंबर साफ-साफ लिखा हुआ है. सवाल ब्लैक पेन से और उसके जवाब ब्लू बॉल पेन से लिखे गए हैं, जिससे कॉपी और भी आकर्षक लग रही है. लिखावट इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है मानो किसी किताब की छपाई हो. हर उत्तर सही जगह से शुरू होकर सही जगह पर खत्म हो रहा है. शब्दों के बीच बराबर दूरी और लाइनें बिल्कुल सीधी हैं. शिक्षक भी कॉपी देखते हुए अपनी हैरानी जाहिर करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो जाती है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
View this post on Instagram
यूजर्स ने की तारीफ
गजब हैंडराइटिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और लोग छात्र की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि आज के समय में इतनी अच्छी हैंडराइटिंग कम ही देखने को मिलती है. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि ऐसे छात्र को तो अतिरिक्त नंबर मिलने चाहिए. इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि अच्छी लिखावट न सिर्फ कॉपी को सुंदर बनाती है, बल्कि देखने वाले पर भी गहरा प्रभाव छोड़ती है. यह वीडियो इंस्टाग्राम सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.