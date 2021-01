Expensive Condom: कंडोम को बेहद सुरक्षित गर्भनिरोधकों में से एक माना जाता है. दुनिया भर में इसका प्रयोग किया जाता है. यूं तो कंडोम दुकानों में आम मिल जाते हैं पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा कंडोम कौन सा है? हम बताते हैं.

हमेशा से ऐसा नहीं था कि बाजार में इतने सस्ते कंडोम मिलते हों. अनचाहे गर्भ से बचने का ये तरीका पिछले कुछ दशकों में तेजी से लोकिप्रय हुआ है.

दुनिया का सबसे महंगा कंडोम (Most Expensive Condom of the World) करीब 200 साल पुराना है. ये कंडोम भेड़ की आंत से तैयार किया गया था.

ये कंडोम स्पेन के एक शहर में बंद बक्से में पड़ा मिला था. जब इतने पुराने कंडोम की जांच की गई तो पता चला कि ये करीबन 200 साल पुराना है. इसके बाद सरकार ने इस कंडोम की नीलामी करने का फैसला लिया.

कंडोम की नीलामी में इसे एन्सडर्म नाम के शख्स ने इसे 42,500 रुपये में खरीदा था.

कैसा है ये कंडोम

इस कंडोम की लंबाई 19 सेमी है. पुरातत्वविदों ने बताया कि करीब 200 साल पहले केवल अमीर लोग ही इस तरह के कंडोम का इस्तेमाल किया करते थे. इस कंडोम को बनाने में काफी समय लगता था.

अब जो कंडोम बाजार में उपलब्ध हैं, वे खास तरह की रबड़ से तैयार किए जाते हैं. 19वीं शताब्दी में इस तरह के कंडोम बाजार में आना शुरू हुए थे. इससे पहले इन्हें काफी दिनों की मेहनत से हाथ से तैयार किया जाता था.