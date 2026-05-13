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हर रोज धमाकों से क्यों गूंज उठता है ब्रह्मांड, वैज्ञानिकों ने बताई हैरान करने वाली वजह

Explosion In Universe: गामा-रे बर्स्ट ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी घटनाओं में गिने जाते हैं. ये विस्फोट इतने एनर्जेटिक होते हैं कि इनकी चमक सूर्य से भी करोड़ों गुना ज्यादा हो सकती है

Photo Credit: NASA Science

Explosion In Universe: ब्रह्मांड में होने वाली सबसे रहस्यमयी और ताकतवर घटनाओं में गामा-रे बर्स्ट का नाम सबसे ऊपर माना जाता है. ये बेहद शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जिनसे निकलने वाली ऊर्जा और चमक हमारे सूर्य से करोड़ों गुना ज्यादा हो सकती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, ये अंतरिक्ष में होने वाले सबसे बड़े धमाकों में शामिल हैं. माना जाता है कि ब्रह्मांड में लगभग हर दिन किसी न किसी जगह गामा-रे बर्स्ट की घटना होती रहती है, जिसे खगोलविद लगातार समझने और अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं. 1970 के दशक में सैटेलाइट्स के जरिए इनका पहली बार पता चला था. दशकों की रिसर्च के बाद अब वैज्ञानिक समझ गए हैं कि ये विस्फोट बहुत दूर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, फिर भी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ते हैं कि उन्हें पृथ्वी से आसानी से देखा जा सकता है.

क्या है गामा-रे बर्स्ट

गामा-रे बर्स्ट दो प्रकार के होते हैं. पहला शॉर्ट गामा-रे बर्स्ट या शॉर्ट जीआरबीएस इनका विस्फोट दो सेकंड से भी कम समय तक रहता है. ये मुख्य रूप से न्यूट्रॉन तारों की टक्कर या न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल के आपस में मिलने से होते हैं. टक्कर के बाद एक नया या बड़ा ब्लैक होल बनता है. वहीं, लॉन्ग गामा-रे बर्स्ट या लॉन्ग जीआरबीएस ये दो सेकंड या उससे ज्यादा समय आमतौर पर एक मिनट तक तक चलते हैं. ये बहुत बड़े और विशाल तारों के खत्म होने से जुड़े होते हैं. जब ऐसे तारे का केंद्र का ईंधन खत्म हो जाता है, तो तारा अपने गुरुत्वाकर्षण में ढह जाता है और उसके केंद्र में ब्लैक होल बन जाता है.

कैसे होते हैं धमाके

अब सवाल है कि ये धमाके कैसे होते हैं? तो बता दें कि दोनों ही मामलों में नया बना ब्लैकहोल बेहद तेज गति वाली कणों की संकरी किरणें यानी जेट दोनों विपरीत दिशाओं में छोड़ता है. ये जेट प्रकाश की गति के करीब चलते हैं। जब ये जेट आसपास की गैस और धूल से टकराते हैं, तो भयंकर गामा किरणें पैदा होती हैं. जैसे-जैसे ये जेट आगे बढ़ते हैं, उनकी गति धीमी पड़ती जाती है और वे अपनी ऊर्जा खोते जाते हैं. इस प्रक्रिया में ‘आफ्टरग्लो’ यानी विस्फोट के बाद की चमक बनती है, जो गामा किरणों से शुरू होकर एक्स-किरणों, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों तक जाती है.

पहली सुलझाने में जुटे वैज्ञानिक

खास बात है कि वैज्ञानिकों को जीआरबीएस की सबसे ज्यादा जानकारी इन्हीं आफ्टरग्लो से मिलती है, जिन्हें कई दिनों या वर्षों तक ट्रैक किया जा सकता है. गामा-रे बर्स्ट न सिर्फ ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक घटनाएं हैं बल्कि ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और विशाल तारों की मौत जैसे रहस्यों को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वैज्ञानिक अभी भी इनकी कई पहेलियों को सुलझाने में जुटे हुए हैं. (इनपुट्स: आईएएनएस)

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