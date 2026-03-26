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VIDEO: पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल में सड़ता रहा, इधर वो प्रेमी के साथ मिली | देखें वीडियो

Trending Video Today: 21 जनवरी 2026 को अंकिता बिना बताए घर से चली गई और अपने साथ नकदी और जेवर भी ले गई. अगले दिन पति ने परिजनों की सहमति से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

वायरल वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है. (Photo/X)

Premi Premika Ka Video: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों और कानून दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक पति अपनी पत्नी की कथित हत्या के आरोप में जेल में बंद रहा, जबकि वही पत्नी गुरुग्राम में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी. मामला अलवारा गांव का है, जहां रहने वाले राजू तिवारी की शादी 2016 में अंकिता से हुई थी. परिजनों के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही अंकिता का व्यवहार बदल गया और वह अक्सर अपने मायके में रहने लगी. इस बात को लेकर परिवार में लगातार विवाद होता रहा.

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क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि साल 2024 में अंकिता अपने ममेरे भाई रामू उर्फ संकल्प मिश्रा के साथ दिल्ली चली गई थी, जिससे उसके प्रेम संबंध थे. इस घटना के बाद गांव में पंचायत भी हुई, जिसके बाद अंकिता ने घर लौटकर संबंध खत्म करने का वादा किया. हालांकि इसके बावजूद दोनों के बीच संपर्क जारी रहा और घर में झगड़े बढ़ते गए. 21 जनवरी 2026 को अंकिता बिना बताए घर से चली गई और अपने साथ नकदी और जेवर भी ले गई. अगले दिन पति ने परिजनों की सहमति से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. लेकिन मामला तब पलट गया जब 20 फरवरी को अंकिता के मायके वालों ने राजू और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगा दिया.

यहं एक्स पर देखें वीडियो

Extra-Marital affair Kalesh (Woman Found Alive: Chilling in Lover’s Home While Her Husband & His Entire Family Rot in Jail on Charges of Her Murder)

pic.twitter.com/EURN0lshIu — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 25, 2026

गंभीर आरोपों के दबाव में आकर राजू तिवारी ने 27 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद बेचारा जेल में सड़ता रहा. इस दौरान वह खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जांच जारी रही. पुलिस ने जांच के दौरान रामू की लोकेशन गुरुग्राम के मानेसर में ट्रेस की. चार दिन की निगरानी के बाद पुलिस ने एक किराए के मकान से अंकिता को उसके प्रेमी के साथ बरामद कर लिया. पूछताछ में उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से वहां रह रही थी.

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सामने आई पूरी सच्चाई

सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने राजू तिवारी को रिहा कर दिया. वहीं झूठा आरोप लगाने के मामले में अंकिता के पिता समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. इधर प्रेमी के साथ किराए के मकान में रह रही पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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