Hindi Viral

Extra Marital Affair Kalesh Viral Video Husband Caught His Wife With Other Man In Bangladesh Shocking Video Went Viral

Viral Video: काम से जहां गया था पति वहीं प्रेमी के साथ पहुंच गई पत्नी, कैमरे में फिर जो दिखा यकीन करेंगे | देखें वीडियो

Husband Wife Fight Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ ऐसी जगह पहुंच गई जहां उसका पति पहले से मौजूद था. फ्रेम में फिर जो कुछ हुआ यकीन नहीं कर पाएंगे.

पति-पत्नी के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. यह घटना बांग्लादेश की ढाका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हुई, जहां पति काम के सिलसिले में गया था. मगर किस्मत का खेल देखिए, उसी जगह पत्नी अपने प्रेमी के साथ घूमने पहुंच गई. फ्रेम में फिर इसके बाद जो कुछ हुआ देखकर यकीन करना मुश्किल होगा. वायरल वीडियो में देखेंगे कि ट्रेड फेयर में हर जगह भीड़ नजर आती है. फ्रेम में सबकुछ सामान्य नजर आता है.

पत्नी को प्रेमी के साथ देखकर हिल गया पति

इसमें एक महिला अपने प्रेमी के साथ घूमती हुई भी नजर आती है. मगर उसके कुछ सेकंड बाद जो कुछ हुआ महिला ने खुद भी सपने में भी नहीं सोचा होगा. दरअसल ट्रेड फेयर में जब महिला अपने प्रेमी के साथ थी तभी उसका पति भी वहां पहुंच गया. पत्नी को गैर मर्द के साथ देखकर शख्स के होश उड़ गए. उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है.

गुस्साए पति ने पत्नी को जड़ा जोरदार झापड़

गुस्से में लाल शख्स पत्नी के पास पहुंचता है और सीधे जोरदार झापड़ रसीद कर दिया. पति ट्रेड फेयर में उसके प्रेमी को भी पकड़ने की कोशिश करता है. मगर प्रेमी पति को देखते ही भाग खड़ा हुआ. अब फ्रेम में जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा देखने लायक है. इसमें देखेंगे कि पत्नी चिल्लाती है, पति गुस्से में उसे घसीटता है, और आसपास की भीड़ तमाशा देखती रहती है.

एक्स पर देखें वीडियो

Extra-Marital affair Kalesh (Husband Caught his Wife With other guy) Bangladesh pic.twitter.com/Y5eFcVDn4v — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 25, 2026

यह पूरा सीन किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन यह हकीकत है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो पर नेटिजन्स जमकर कमेंट कर रहे रहे हैं.

