Couple Fight Video: घर से निकली फिर कार में प्रेमी के साथ दिखी पत्नी, पति ने पूछा तो उसे ही डांटकर भगा दिया | देखें वीडियो
Husband Wife Viral Video: वीडियो में देखेंगे कि कार में पत्नी को गैर मर्द के साथ देखकर पति की आंखें फटी रह गईं. मगर दोनों ने मिलकर उल्टा बेचारे को ही बुरी तरह डांट दिया.
Premi Premika Ka Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पत्नी घर से निकलकर प्रेमी के साथ कार में घूमती नजर आई. पति ने जब इस बारे में पूछताछ की तो पत्नी ने उल्टा उसे ही डांटकर भगा दिया. दरअसल पति को पत्नी को घर से बाहर जाता देखकर शक हुआ. उसने पीछा किया पत्नी कार में अपने कथित प्रेमी के साथ बैठी हुई नजर आई. पति ने अंजान मर्द के साथ पत्नी को देखकर वहीं चिल्लाना शुरू कर दिया. विवाद बढ़ता देखकर गाड़ी को सड़क किनारे लगाया गया. अब इसके बाद जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है. वीडियो में कार के करीब में महिला का कथित प्रेमी खड़ा है. सामने महिला का पति और उसका बच्चा भी है.
कार में कथित प्रेमी के साथ दिखी पत्नी
इसमें पति कथित प्रेमी पर गुस्सा करता है. उससे पत्नी के रिश्ते के बारे में सवाल पूछता है. अब शख्स खुद को बचाव करते हुए पत्नी को भाभी बताता है. शख्स कहता है कि वो उससे मिलने आया है. अब इतना सुनना था और पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वो पूछता है कि मेरी पत्नी को घर से उठाकर यहां क्यों लेकर आया है? कथित प्रेमी फिर अपना बचाव करता है. शख्स कहता है कि उसकी मर्जी है वो चाहे जहां जाकर बात करे. शख्स आगे कहता है कि वो (पति) जिंदगीभर शक करता रहा है और आज भी शक कर रहा है. फ्रेम में अब जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा देखने लायक है.
फिर चला गया पति
गुस्साया पति आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी है और वो उसी से बात नहीं करती है. अब पत्नी उसे बीच में टोकते हुए धीरे बोलने के लिए कहती है. पत्नी शख्स का पक्ष लेते हुए कहते है कि उसने ही आने के लिए बोला था. अब पति का इतना सुनता था और दोनों पक्षों में झगड़ा फिर बढ़ गया. मालूम होता है आखिर में पति दोनों को छोड़कर वहां से चला गया. बरहाल घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसे एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.