Facebook-Instagram Down हुआ तो Elon Musk ने ट्वीट कर ऐसे लिये मजे!

Facebook-Instagram Down: फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत Meta की कई सेवाएं मंगलवार रात डाउन हो गई. रात करीब सवा 9 बजे भारत के साथ-साथ दुनियाभार में Facebook-Instagram और थ्रेड समेत Meta की कई सेवाएं डाउन हो गईं. Facebook-Instagram समेत Meta की कई सेवाएं डाउन होने के बाद एलन मस्क (Elon Musk) ने मजे लिये हैं.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024