Viral: सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सरकारी नौकरी से जुड़ा एक ऑफर लेटर वायरल है. मानव संसाधन विकास महानिदेशालय (DGHRD) के साइन वाला ये ऑफर लेटर 14 जुलाई, 2022 को जारी किया. इसमें नौकरी पाने वाले शख्स को मेडिकली फिट बताया गया है. लेटर में शख्स को वित्त मंत्रालय में नौकरी की पेशकश की गई है. पत्र में शख्स का नाम मितेश पटेल हैं. इसमें वेतन का भी जिक्र किया गया है.Also Read - Cobra Ka Video: कोबरा को हाथों में उठाकर खिलवाड़ कर रहा था शख्स, मगर जो हो गया यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

सरकारी नौकरी से जुड़ा ऑफर लेटर सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद नेटिजन ने उसकी सत्यता पर सवाल उठाए. दरअसल पत्र में दावा किया गया है कि इसे DGHRD ने जारी किया है. मगर वित्त मंत्रालय में नियुक्ति इस विभाग के तहत होने से लोगों को थोड़ा अटपटा सा लगा. इसके बाद ही से लेटर सोशल मीडिया में वायरल होने लगा. हालांकि अब प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक पूरी मामले की पड़ताल की है. Also Read - Optical Illusion: इस पेंटिंग में छिपी है एक समुद्री छिपकली, ढूंढने में दिमाग न हिल जाए तो कहना

An appointment letter is circulating on social media with the purported signature of DGHRD, @cbic_india.#PIBFactCheck

This letter is #Fake.

No such letter has been issued by DGHRD, CBIC.

Appointment letters are issued by the Ministry and not by DGHRD, CBIC. pic.twitter.com/j4Ws0btxbR

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 18, 2022