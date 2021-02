Pradhan Mantri Yojana Loan News: इन दिनों सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों (Fake News) का चलन काफी बढ़ गया है. एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि ‘प्रधानमंत्री योजना लोन’ के तहत कोई भी उपभोक्ता 1-2 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि जब इस खबर के तथ्यों की जांच की गई तो यह दावा फर्जी निकला. सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है. PIB Fact Check की तरफ से वेबसाइट के इस दावे को फर्जी बताया गया. Also Read - Assam assembly elections: क्या असम में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव? पढ़ें PIB Fact Check

PIB Fact Check के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'एक वेबसाइट पर यह दावा किया जा रहा है कि 'प्रधानमंत्री योजना लोन' के तहत उपभोक्ता 1-2 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि यह वेबसाइट फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री योजना लोन' जैसी कोई वेबसाइट नहीं चलाई जा रही है.

मालूम हो कि इससे पहले भी वायरल हो रहे कई दावों के तथ्यों की जांच के बाद उसे बेबुनियाद बताया गया है. इससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार ‘आयुष योजना’ (AYUSH Yojana) के तहत लोगों को मासिक सैलरी दे रही है.

A text message is being circulated with a claim that monthly monetary compensations are being provided under government approved "AYUSH Yojana" #PIBFactCheck: This message is #Fake. Government of India is not running any such scheme. pic.twitter.com/U0ZufXmf7l

