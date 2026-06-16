'भैया नहीं सर बोलो मुझे, सैल्यूट करो', खुद को IPS बताकर पुलिस को हेकड़ी दिखाने लगा शख्स | देखिए वीडियो

वायरल वीडियो में फर्जी आईपीएस बार-बार अपनी कथित पहचान का हवाला देता दिखाई देता है. इतना ही नहीं, उसने पुलिसकर्मियों से यह तक कहा कि उसे 'भैया' नहीं बल्कि 'सर' कहकर संबोधित किया जाए और सम्मान के तौर पर सैल्यूट भी किया जाए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/viral/fake-ips-officer-steals-bun-packet-from-tea-stall-refuses-to-pay-shocking-video-went-viral-8448110/ Copy

लखनऊ में पुलिस ने फकड़ा फर्जी आईपीएस. (Photo/X)

UP Ka Viral Video: यूपी की राजधानी लखनऊ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां खुद को नोएडा का आईपीएस अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. आरोप है कि उसने एक चाय की दुकान से करीब 40 रुपये का बन पैकेट लिया. मगर इसके बदले में पैसे देने से इनकार कर दिया. दुकानदार ने जब पैसे मांगे तो मामला बढ़ गया और पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा. बताया गया कि शख्स ने खुद को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताते हुए आसपास मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों पर रौब जमाने की कोशिश की. वायरल वीडियो में वह बार-बार अपनी कथित पहचान का हवाला देता दिखाई देता है. इतना ही नहीं, उसने पुलिसकर्मियों से यह तक कहा कि उसे ‘भैया’ नहीं बल्कि ‘सर’ कहकर संबोधित किया जाए और सम्मान के तौर पर सैल्यूट भी किया जाए.

एलन मस्क ने वेल्डिंग करने वाले को भी करोड़पति बना दिया, SpaceX की वजह से ऐसे चमक गई किस्मत

फर्जी आईपीएस की कैसे पोल खुली

इधर जब मामला ज्यादा बढ़ गया तब पुलिस महकमे क वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पहुंच गए. शख्स शुरुआती पूछताछ में ही अपनी पहचान को लेकर सही जवाब नहीं दे सका. इसके बाद पुलिस ने उससे दस्तावेज और पहचान संबंधी जानकारी मांगी. वीडियो में उसे पुलिसकर्मियों के साथ बहस करते हुए भी देखा जा सकता है. बताया गया कि इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने आ गई और सख्ती से पूछताछ की गई. पूछताछ में उसकी सारी हेकड़ी धरी रह गई. शख्स ने बताया कि वो कोई नोएडा का आईपीएस अधिकारी नहीं है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Lucknow: Man impersonating Noida IPS officer steals ₹40 bun packet from a tea stall, refuses to pay. Video shows him arguing with police, demanding ‘full izzat’ Fake cop entitlement at its finest

pic.twitter.com/W2dIP6F3B7 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 15, 2026

मामले में क्या बोले स्थानीय लोग

बताया गया कि पूरा विवाद एक मामूली भुगतान को लेकर शुरू हुआ था. मगर कथित अफसर की हेकड़ी और व्यवहार के कारण मामला चर्चा का विषय बन गया. कुछ लोगों ने उसका वहीं वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं. वायरल वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘आईपीएस कब से बन चुराकर ले जाने लगे.’ ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि इज्जत पूरी चाहते हैं, मगर चालीस रुपये देना नहीं चाहते हैं.