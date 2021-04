Family Hired Helicopter To Bring Home Their New Born Girl Child: राजस्थान के परिवार में एक बच्ची का जन्म इतना खुशी देने वाली खबर बना कि इसने सुर्खियां बटोर लीं. दादा ने नवजात बच्ची को घर लाने को हेलीकॉप्टर बुक किया और बकायदा वे उसी से वहां पहुंचे भी. Also Read - Rajasthan: राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आठ IAS ऑफिसर्स का तबादला

बच्ची को लाने बुधवार को बच्ची के दादा, नाना के घर हेलीकॉप्टर को किराए पर लेकर पहुंचे.

इस बच्ची के पिता का नाम है हनुमान प्रजापत. इनकी पत्नी चुकी देवी ने 3 मार्च को नागौर जिला अस्पताल में बेटी को जन्म दिया. बेटी का नाम रखा गया रिया.

रिया को लेकर चुकी देवी अपने माता-पिता के घर हरसोलाव गांव चली गईं. बाद में इन्हें लाने इनके ससुर यानी बच्चे के दादा पूरे लाव-लश्कर संग पहुंचे.

देखें पोस्ट-

Rajasthan: A family from a village in Nagaur district hired a helicopter to bring home their new born girl child.

“After 35 years we have been gifted with a daughter in the family so we made this arrangement. I’ll fulfill all her dreams” said Madan Lal, grandfather of the baby. pic.twitter.com/0j3NT8E4jL

— ANI (@ANI) April 23, 2021