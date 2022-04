महाराष्ट्र का एक किसान अपने एक काम की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहा है. किसान ने अपनी पोती के जन्म के बाद उसे घर लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया और इसी के चलते वो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. हेलीकॉप्टर से पोती को घर लाने की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किसान और उसके परिजन पोती को घर लाकर कितने खुश नजर आ रहे हैं. यह मामला महाराष्ट्र के पुणे जिले का है.Also Read - महाराष्ट्र: पुणे में 5-6 गोदामों में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद

महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक किसान को अपने यहां पोती का जन्म होने पर इतनी खुशी हुई कि उसने मंगलवार को नवजात को घर लाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया. पुणे के बालेवाड़ी इलाके के निवासी अजित पांडुरंग बलवडकर ने संवाददाताओं को बताया कि वह अपनी पोती कृषिका का भव्य स्वागत करना चाहता था. बलवडकर ने कहा कि जब नवजात को उसकी मां के साथ ननिहाल से घर लाने का समय आया तो उसने इसके लिए एक हेलीकॉप्टर बुक कर दिया.

देखें तस्वीरें:

Maharashtra | Ajit Pandurang Balwadkar, a farmer from Balewadi hired a helicopter to bring his newborn granddaughter and daughter-in-law to his house in Balewadi from the maternal house of the daughter-in-law in Shewalwadi in Pune. (26.04) pic.twitter.com/T9dR8gxVqe

