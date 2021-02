Farmers Protest Latest Video Viral: किसान प्रदर्शन का गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर सियासत के केंद्र में हैं. आज वहां जबरदस्त हलचल देखी जा रही है. आज सुबह ही विपक्षी नेताओं का एक दस्ता वहां पहुंचा है. इसमें 8 राजनीतिक दलों के सांसदों ने किसानों से मुलाकात की. उनकी मुश्किलें जानीं और लौटकर ये सांसद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को रिपोर्ट देंगे. इस हलचल के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हे रहा है जिसमें दिख रहा है कि कैसे बॉर्डर क्षेत्र में लगाई गईं कीले और कंटीले तार हटाए जा रहे हैं. Also Read - Farmers Protest: विपक्ष के सांसदों को दिल्ली पुलिस ने रोका, गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड्स

इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है कि ये बात झूठ है. हम कुछ जगहों पर कीलों की री-पोजिशनिंग की जा रही है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि हम गाजीपुर से कील हटा नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ जगहों पर पब्लिक जो आने-जाने वाली है उसको परेशानी न जो इसलिए हम कील की री-पोजिशनिंग कर रहे हैं. Also Read - Farmers Protest: कृषि कानून के समर्थन में आया अमेरिका, कहा-इंटरनेट करें बहाल, किसानों से हो बात

आपको बता दें कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद संसद सत्र की शुरुआत से ही गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने ना सिर्फ मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग और रास्तों को कंटीले तारों से रोका था बल्कि आसपास के जंगल वाले इलाके में कंटीले तार लगा दिए थे. ऐसा करने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई थीं.

“Videos and photos are getting circulated in which it’s shown that nails are being taken off Ghazipur. These are just being repositioned. Position of arrangement at border remains the same,” Delhi Police clarifies

