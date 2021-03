Farooq Abdullah Dance Video: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के धमाकेदार गाने के बाद अब सोशल मीडिया पर फारुक अब्दुल्ला का डांस वायरल हो रहा है. Also Read - Viral Video: 83 साल के फारूक अब्दुल्ला ने 'आजकल तेरे मेरे प्‍यार के चर्चे' की धुन पर किया डांस, कैप्‍टन अमरिंदर के साथ आए नजर

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का ये वीडियो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है. इसमें वो ऐसे डांस कर रहे हैं कि किसी के भी फेवरेट बन जाएं.

लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. जानकारी के मुताबिक ये वीडियो अमरिंदर सिंह की पोती की शादी का है.

इसी समारोह में कैप्टन गाना गाते दिखे थे. जिसे लोगों ने जमकर पसंद किया था. इस समारोह के लिए देश-विदेश से कई नामी लोग पहुंचे थे.

वीडियो शेयर किया है सरल पटेल ने. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

This video of @capt_amarinder & Farooq Abdullah proves that age is, indeed, just a number!

देखें पोस्ट-

This video of @capt_amarinder & Farooq Abdullah proves that age is, indeed, just a number! @OmarAbdullahpic.twitter.com/j48MgTYVoD — Saral Patel (@SaralPatel) March 4, 2021

लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. यही नहीं इसे कई सोशल मीडिया हैंडल्स से शेयर भी किया जा रहा है.