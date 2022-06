FASTag Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक लड़का गाड़ी का शीशा साफ करने के बहाने अपने हाथ में बंधी स्मार्टवॉच से फास्टैग को स्कैन कर लेता है. जैसे ही गाड़ी में बैठे शख्स को भनक लगती है वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है लेकिन तब तक लड़का वहां से भाग जाता है. वीडियो बनाने वाले शख्स अब यह दावा कर रहे हैं स्मार्टवॉच से फास्टैग को स्कैन कर पैसे चुराने का नया स्कैम चल पड़ा है. जब से वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है और यूजर्स भी इसे खूब शेयर कर रहे हैं.Also Read - Ladki Ka Video: नई ड्रेस पहन सड़क पर स्टाइल मार रही थी लड़की, मगर जो हो गया पेट पकड़कर हंसेंगे- देखें वीडियो

क्या है हकीकत?

लड़के का वीडियो वायरल होने के बाद से ही दावा किया जा रहा है उसने घड़ी से फास्टैग को स्कैन कर लिया और इसी तरह से आजकल पैसे उड़ाए जा रहे हैं. लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है. क्योंकि कोई भी आपका फास्टैग ऐसे ही स्कैन नहीं कर सकता है. फास्टैग से पेमेंट सिर्फ एप्रूव्ड मर्चेंट्स को ही हो सकती है. किसी अनऑथराइज्ड डिवाइस के लिए पेमेंट निकालना मुमकिन नहीं है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद फास्टैग, पेटीएम और सरकार की तरफ से इस दावे को फर्जी करार दिया गया है.

यहां देखिए वीडियो:

@CYBTRAFFIC @HYDTP @hydcitypolice This is anew scam being reported these days related to FastTag scam. Is this really true and should citizens made aware of this kind. Just sharing for your reference. pic.twitter.com/RIVg4Nw95u — Raghuveer Rajanala (@rraghuveer) June 24, 2022



पीआईबी फैक्ट चेक ने भी बताया फर्जी

जब इस वीडियो की जानकारी सरकारी संस्था पीआईबी फैक्ट चेक तक पहुंची तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे को फर्जी बताया है. वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि अगर सिर्फ घड़ी से फास्टैग को स्कैन करने से ही फैसे कटते तो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में भी ये फ्रॉड हो सकता है. वहां से भी फास्टैग को स्कैन कर पैसे उड़ाए जा सकते हैं.

A #viral Video claims that devices like watches are being used to swipe the #Fastag on vehicles, leading to fraudulent deduction of money from prepaid wallets.#PIBFactCheck: ▶️ This Video is #FAKE ▶️ Such transactions are not possible ▶️ Each Toll Plaza has a unique code pic.twitter.com/n7p01AXF4A — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 25, 2022

पेटीएम और फास्टैग ने भी बताया फेक

पेटीएम और फास्टैग ने भी इस वीडियो को फेक बताते हुए लिखा है, एक वीडियो में पेटीएम, फास्टैग को लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही है. एनईटीसी दिशानिर्देशों के अनुसार फास्टैग भुगतान केवल रजिस्टर्ड व्यापारी ही कर सकते हैं.

2. No financial transactions can be initiated without all the pre-requisites mentioned in the image. NPCI has already taken action to respond to these videos and delist them from the Social media platforms.@MORTHIndia @NHAI_Official @aitwa @airtelbank @aubankindia — FASTag NETC (@FASTag_NETC) June 25, 2022

A video is spreading misinformation about Paytm FASTag that incorrectly shows a smartwatch scanning FASTag. As per NETC guidelines, FASTag payments can be initiated only by authorised merchants, onboarded after multiple rounds of testing. Paytm FASTag is completely safe & secure. pic.twitter.com/BmXhq07HrS — Paytm (@Paytm) June 25, 2022

ये रहा निष्कर्ष:

– सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो पूरी तरह से फर्जी है.

– इस तरह के ट्रांजेक्शन संभव नहीं हैं

– सभी टोल प्लाजा के पास एक यूनिक कोड होता है.