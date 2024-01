बाइक चलाते हुए बच्चे को ठंड से बचाने के लिए पिता ने की ये अनोखी कोशिश, वीडियो देख लोग हुए इमोशनल

ठंड के साथ -साथ कोहरा और धुंध बढ़ता ही जा रहा है.और इस मौसम में बाइक पर सफर करना काफी चैलेंजिंग और रिस्की भरा होता है, इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक शख्स रात के समय हाईवे पर बाइक चलाता नजर आता है.वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स की नजर जैसे ही बाइक पर बैठे बच्चे पर पड़ती है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है. क्योंकि गाड़ी चला रहा शख्स अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसे शॉल से ढक देता है. इतना ही नहीं बच्चे का पिता एक हाथ से बाइक चलाते नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर एक हाथ से अपने बच्चे को संभालते नजर आ रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो को देख नेटिजन्स काफी भावुक हो गए है. वहीं इस क्लिप को देक कुछ यूजर्स बाप की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- यह एक बाप ही कर सकता है. वहीं कुछ लोग इस शख्स को ऐसा करते देख इसे रिस्की बता रहे हैं.

A father’s love will always be imprinted on the heart of a son. ❤️#FathersLove #fatherson pic.twitter.com/0VOhpxfs0f

