Viral Video: इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें बेरहम बेटा अपने बुजुर्ग पिता को बुरी तरह पीट रहा है. उन्हें लात मार रहा है. जमीन पर पटक रहा है. धक्का दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना राजस्थान में जोधपुर शहर की है. न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए सीसीटीवी फुटेज में पिता और बेटे को बीच गली में किसी बात पर बहस करते हुए देखा जा सकता है.

तभी हैवान बेटा किसी बात पर बुरी तरह नाराज हुए गया और क्रिकेट खेलने के बैट से असहाय पिता को पीटना शुरू कर दिया. उन्हें इतना मारा कि बेचारे कुछ देर तक उठ ही नहीं पाए. फुटेज में ऐसा लगता है कि कुछ पड़ोसी फ्रेम में नजर आते, जो उसे दूर करने की कोशिश करते नजर आते हैं. हालांकि उसने उन्हें भी धक्का देकर दूर कर दिया और दोबारा पिता को पीटने लगा. वो बुजुर्ग को थप्पड़ मारता है और उन्हें मुक्का मारता है.

#WATCH | A video of a son beating his father in Rajasthan’s Jodhpur went viral

The son often quarrels with the father regarding matters of the household. He misbehaved with his father yesterday also. He has been arrested under CrPC 151: SHO Ratnada PS

