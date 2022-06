Fathers Day 2022: आज यानी 19 जून के दिन हर साल फादर्स डे मनाया जाता है. फादर्स डे यानी पिता को समर्पित दिन. हालांकि सभी दिन माता-पिता के ही होते हैं मगर आज का दिन काफी स्पेशल होता है. इस दिन लोग अपने पिता को स्पेशल फील कराने के लिए कुछ खास तोहफा देते हैं. इसी तरह कुछ पिता को याद करते हुए उनसे जुड़ी खास बातें शेयर करते हैं. आज देश के एक ऐसे ही मशहूर उद्योगपति ने अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए एक तस्वीर साझा की.Also Read - Optical Illusion: शिकार की तलाश में छिपकर बैठा है सांप, मगर बाज की नजर वाला भी उसे नहीं खोच सकता | आप ढूंढ पाएंगे?

तस्वीर के साथ उन्होंने पिता से जुड़ी कुछ यादों को भी साझा किया. उन्होंने बताया कि जब वो बहुत छोटे थे तब पिताजी को विदा करने या बिजनेस ट्रिप से लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर जाने की अनुमति देना हमेशा स्पेशल था. दशकों पुरानी बातों को याद करते हुए बिजनेस टायकून ने आगे बताया कि काश फिर से पिता का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर जा पाते हैं.

आज के दिग्गज बिजनेसमैन ने पिता के साथ जो तस्वीर साझा की इसमें उन्हें पहचानना इतना मुश्किल है कि दिमाग चकरा जाएगा मगर पहचान नहीं पाएंगे. इसमें वो पिता का स्वागत करने लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और हाथ में गुलदस्ता है. तस्वीर में करीब छह साल के नजर आ रहे इस बच्चे को देखकर पिता भी बहुत खुश हैं.

नहीं पहचान पाए तो चलिए कोई बात नहीं है. उम्र बढ़ने के साथ चेहरा भी लगतार बदलता रहता है. ऐसे में हजारों की तादाद में चंद लोग ही होंगे जिन्होंने दिगग्ज बिजनेसमैन को पहचान लिया होगा. दरअसल तस्वीर में नजर आ रहा बच्चा और कोई नहीं बल्कि आज के अरबपति कारोबी आनंद महिंद्रा हैं, जो अपने हरीश महिंद्रा के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं. उन्होंने ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की.

As a child, it was always special to be be allowed to go to the airport to see my father off or greet him on his return from business trips. On #FathersDay I think of him & wish I could go to the airport again to welcome him back… pic.twitter.com/cQSyQQ3FWP

