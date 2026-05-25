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तबीयत खराब है इसकी जानकारी पहले दो मुझे, कंपनी में बॉस का नियम सुनकर हैरान हुई महिला कर्मचारी | वायरल हुआ वीडियो
Viral Video: इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे कुछ सेकंड के वीडियो में महिला बताती है कि बॉस ने बीमारी होने की जानकारी पहले ही बताने के लिए कहा है. इसपर महिला जो कुछ कहती है सुनकर हंसी छूट जाएगी.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर अभी एक कंपनी से जुड़ी महिला कर्मचारी का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें महिला कर्मचारी छुट्टी को लेकर बॉस के ऐसे नियम बताती है जिसे सुनते ही सोशल मीडिया भड़क उठा. दरअसल मामला तब वायरल हुआ जब महिला ने बताया कि उसके ऑफिस में बीमार पड़ने से पहले ही सिक लीव की जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है. इस मामले में नौकरीपेशा महिला देबलिना ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें दो दिन तक छुट्टी लेनी पड़ी. लेकिन ऑफिस लौटते ही उनके मैनेजर ने ऐसा नियम बताया, जिसने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया.
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बॉस ने बनाया अजीब नियम
बॉस ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को सिक लीव चाहिए, तो उसकी सूचना एक दिन पहले देनी होगी. महिला ने इस बात पर मजेदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर इंसान को पहले से पता चल जाए कि वह बीमार होने वाला है, तो यह किसी सुपरपावर से कम नहीं होगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या अब बुखार आने से पहले मोबाइल पर अलर्ट आएगा कि कल आपकी तबीयत खराब होने वाली है, इसलिए आज ही छुट्टी की एप्लिकेशन डाल दीजिए.
भविष्य पता होता नौकरी ही क्यों करते?
देबलिना ने वीडियो में आगे कहा कि अगर उन्हें भविष्य देखने की ताकत होती, तो वह ऑफिस में नौकरी करने के बजाय क्रिकेट मैचों की भविष्यवाणी करके करोड़पति बन चुकी होतीं. उनके इस अंदाज ने इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसाया, लेकिन साथ ही कई कर्मचारियों ने अपने ऑफिस के अनुभव भी शेयर किए. वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने कॉर्पोरेट कल्चर पर जमकर निशाना साधा. एक यूजर ने लिखा कि कुछ कंपनियों में नियम कम और मजाक ज्यादा चलता है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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क्या बोले नेटिजन्स
वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि उनके ऑफिस में तो दवा लेकर काम करने का दबाव बनाया जाता है. कई लोगों ने माना कि खराब वर्क कल्चर की सबसे बड़ी वजह ऐसे मैनेजर ही होते हैं. सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से चर्चा में है. लोग इसे कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव और अव्यवहारिक ऑफिस नियमों का उदाहरण बता रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि कंपनियों को कर्मचारियों की सेहत को समझने की जरूरत है, ना कि बीमारी को भी नियमों में बांधने की. मालूम हो महिला कर्मचारी का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर deblina नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.