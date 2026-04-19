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Fight Ka Video: मुर्गी को कमजोर समझकर झपट पड़ी बिल्ली, मगर जो हुआ यकीन ना करेंगे | Watch Video
Fight Ka Video: सोशल मीडिया पर मुर्गी और बिल्ली का यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा नजारा सबको दंग कर रहा है.
Fight Ka Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार और हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें बिल्ली और मुर्गी के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है. आमतौर पर बिल्ली को एक चालाक शिकारी माना जाता है और मुर्गी को कमजोर समझा जाता है, लेकिन इस वीडियो में मामला बिल्कुल उल्टा नजर आता है. वीडियो की शुरुआत में खुले मैदान में कुछ मुर्गियां आराम से घूमती हुई दिखाई देती हैं. पास ही एक बिल्ली भी मौजूद होती है, जो मौके की तलाश में रहती है. तभी फ्रेम में ऐसा कुछ कैद हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.
बिल्ली और मुर्गी की लड़ाई
ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ देर तक इंतजार करने के बाद बिल्ली अचानक एक मुर्गी पर झपट पड़ती है, और उसे पकड़ने की कोशिश करती है. वह मुर्गी की गर्दन अपने मुंह में दबा लेती है, जिससे लगता है कि अब मुर्गी बच नहीं पाएगी. लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है. पास में खड़ी दूसरी मुर्गी तुरंत अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और बिल्ली पर हमला कर देती है. वह बार-बार बिल्ली को चोंच मारती है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है. यह देखकर बिल्ली घबरा जाती है और अपनी पकड़ ढीली कर देती है.
एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:
Not today pic.twitter.com/IUswdR8aHq
— See Funny video (@seefunnyvideo) April 4, 2021
चौंका देगा ये नजारा
वायरल वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही मुर्गियां वहां से हटने लगती हैं, बिल्ली फिर से कोशिश करती है और दूसरी मुर्गी को पकड़ लेती है. लेकिन पहली मुर्गी एक बार फिर हिम्मत दिखाती है और अपने साथी को बचाने के लिए दोबारा हमला कर देती है. आखिरकार बिल्ली को हार मानकर पीछे हटना पड़ता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और लोग मुर्गियों की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को @seefunnyvideo नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है.