Finnish PM Video Viral: फिनलैंड की प्रधान मंत्री सना मारिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद वे विवादों में आ गई हैं. 36 वर्षीय नेता का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते और नाचते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है, तब से मारिन को जनता के सदस्यों और विपक्षी दलों से व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. कुछ नेताओं ने मांग की कि वह ड्रग्स का परीक्षण करवा लें.

36 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्रियों में से एक मारिन ने नशीली दवाओं के सेवन के सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि यदि आवश्यक हो तो वह परीक्षण करने को तैयार हैं. " गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है. मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया."

So are you mad because @MarinSanna was partying or because you weren’t? pic.twitter.com/Lw8p1Wwb66

— DW News (@dwnews) August 18, 2022