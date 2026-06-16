Shocking Video: पहले लड़कों को गाली दी फिर अपने ही कपड़े फाड़ डाले, चौंका देगा महिलाओं का ऐसा कारनामा

Today Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि महिला चिल्लाते हुए अचानक अपने कपड़े फाड़ने लगती है. इसके बाद दूसरी महिला भी वैसा ही करने लगती है.

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हैरान करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/X)

Shocking Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर विषय पर फिर से बहस छेड़ दी है. वीडियो सवाल उठाता है कि उत्पीड़न के मामलों में क्या महिलाओं के आरोप हर बार सही साबित होते हैं. वायरल वीडियो में भी ऐसा ही कुछ नजर आता है. इसमें एक महिला जोर-जोर से चिल्ला रही है. कुछ सेकंडों में उसकी चिल्लाहट चीख में बदल जाती है. आखिर में महिला जोर-जोर से चीखते हुए अपने कपड़े फाड़ने लगती है. उसके करीब में खड़ी दूसरी महिला भी अपने कपड़े फाड़ने लगती है. वीडियो में नजर आता है कि सामने खड़े लोग भी उनकी ये हरकत देख चौंक जाते हैं.

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क्या है पूरा मामला

दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SamSiff नाम के हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है. दावा किया गया है कि महिलाओं के ग्रुप ने लड़कों से कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया. एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि महिलाओं ने लड़कों के साथ खराब व्यवहार किया. उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं कथित तौर पर उनका उत्पीड़न तक करने के आरोप लगे. हालांकि पूरे मामले में जब महिलाओं से सवाल किए गए तो उन्होंने खुद को ही पीड़ित बताना शुरू कर दिया.

खुद के पकड़े फाड़ने लगी महिलाएं

मगर इसके बाद महिलाओं ने खुद को पीड़ित दिखाने के लिए जो कुछ किया वो किसी को भी चौंका दिया. दावा किया गया है महिलाओं ने बहस के बीच अचानक अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए. पूरा घटना से जुड़ा भी वीडियो सामने आया है. इसमें देखेंगे कि महिलाओं से एक शख्स सवाल पूछ रहा है. मगर तभी महिला जोर से चिल्लाती है और धमकी भरे लहजे में कपड़े अपने ही कपड़े फाड़ डाले. हैरानी तब होती है जब पास खड़ी दूसरी महिला ने भी अपने कपड़े फाड़ लिए और चिल्लाना शूरू कर दिया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

It is highly shameful that such women create a nuisance.

First, they abuse and harass men. The moment they are questioned, they start playing the victim card. And they don’t stop there. They even go to the extent of tearing their own clothes to manufacture evidence and misuse… pic.twitter.com/gsKbvr9VWW — The Forgotten ‘Man’ ‍⚖️ (@SamSiff) June 15, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

अब घटना से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यूजर्स ने महिलाओं की इस हरकत की तीखी आलोचना की है. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा, ‘ये बहुत शर्मनाक है. कुछ ऐसी महिलाएं है जो उपद्रव करती है. पहले वो पुरुषों को परेशान करती है और जब सवाल पूछा जाता है तो खुद ही पीड़ित बन जाती हैं.’

स्पष्ट कर दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. खबर भी वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसपर किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है.