Hindi Viral

First Humanoid Robot Arrested By Police In Macau Video Went Viral

महिला संग अजीब हरकत करने लगा रोबोट, तुरंत पकड़कर ले गई पुलिस | वायरल हुआ वीडियो

Viral Video: पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जहां लोग इसे मजेदार और चौंकाने वाला दोनों बता रहे हैं.

वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है.

Viral Video Today: मकाऊ की एक शांत सड़क पर अचानक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. एक बुजुर्ग महिला अपने फोन में व्यस्त थी, तभी पीछे से एक छोटा ह्यूमनॉइड रोबोट आकर खड़ा हो गया. जैसे ही महिला ने मुड़कर देखा, वह घबरा गई और जोर से चिल्ला उठी. रोबोट की मौजूदगी ने माहौल को असहज बना दिया. महिला ने घबराकर उसे डांटते हुए कहा कि उसकी हरकत से दिल की धड़कन तेज हो गई. आसपास मौजूद लोग भी इस अजीब स्थिति को देखकर चौंक गए.

फ्रैक्चर के बाद भी ऑटो चलाता दिखा शख्स, लोग बोले- आसान नहीं पिता का रोल निभाना | देखें VIDEO

क्या है पूरा मामला

मामला यहीं नहीं रुका. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और रोबोट को पकड़कर अपने साथ ले गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जहां लोग इसे मजेदार और चौंकाने वाला दोनों बता रहे हैं. दरअसल, जांच में सामने आया कि यह कोई खतरनाक मशीन नहीं थी, बल्कि एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट था, जिसे एक लोकल एजुकेशन सेंटर टेस्ट कर रहा था. बताया गया कि रोबोट का इरादा महिला को डराने का नहीं था, बल्कि वह रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहा था.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

The First Humanoid Robot Arrested by Police‍♀️ One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1). A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, “Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

Add India.com as a Preferred Source

घबरा गई थी महिला

हालांकि, अचानक सामने आने से महिला घबरा गई और उसे अस्पताल तक ले जाना पड़ा. पुलिस ने रोबोट को जब्त करने के बजाय उसके ऑपरेटर को चेतावनी दी. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इंसानों के बीच रोबोट की मौजूदगी कितनी सुरक्षित है और क्या इनके इस्तेमाल के लिए और सख्त नियमों की जरूरत है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें