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1946 में पहली बार खींची गई थी पृथ्वी की तस्वीर, तब जानते हैं कैसी दिखती थी हमारी दुनिया

वायरल पोस्ट में एक तरफ 1946 में खींची गई पृथ्वी की पहली तस्वीर दिखाई गई है, जबकि दूसरी तरफ 2026 की आधुनिक तकनीक से ली गई बेहद साफ और रंगीन तस्वीर मौजूद है.

Written by: Ikramuddin
Published: May 30, 2026, 9:29 PM IST
Viral News Today
अंतरिक्ष कैसी दिखती थी दुनिया (Photo/Instagram)

Ajab Gajab News: आज के जमाने में हम अंतरिक्ष की हाई-रेजोल्यूशन तस्वीरें आसानी से देख पाते हैं. चांद, मंगल और दूर-दराज आकाशगंगाओं की तस्वीरें अब आम बात लगती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही दो तस्वीरों ने लोगों को फिर से उस दौर की याद दिला दी है, जब इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष से अपनी ही पृथ्वी को देखा था. वायरल पोस्ट में एक तरफ 1946 में खींची गई पृथ्वी की पहली तस्वीर दिखाई गई है, जबकि दूसरी तरफ 2026 की आधुनिक तकनीक से ली गई बेहद साफ और रंगीन तस्वीर मौजूद है. दोनों तस्वीरों के बीच का अंतर देखकर लोग हैरान रह गए हैं. यह अंतर केवल तस्वीरों की क्वालिटी का नहीं, बल्कि इंसानी तकनीक के विकास का भी प्रतीक माना जा रहा है.

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1946 में पहली बार खींची थी तस्वीर

दरअसल, 24 अक्टूबर 1946 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्थित व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से एक V-2 रॉकेट लॉन्च किया गया था. इस रॉकेट में 35 मिलीमीटर का कैमरा लगाया गया था. रॉकेट लगभग 65 मील यानी करीब 105 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और वहीं से पृथ्वी की पहली अंतरिक्ष तस्वीर कैद की गई. उस समय ली गई तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट थी और काफी धुंधली नजर आती थी. हालांकि वैज्ञानिकों के लिए यह तस्वीर किसी चमत्कार से कम नहीं थी. पहली बार मानवता ने अपनी दुनिया को अंतरिक्ष के नजरिए से देखा था. यह उपलब्धि आगे चलकर अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई.

यहां देखें दोनों तस्वीरें

इंस्टाग्राम पोस्ट में दिखी गजब की तस्वीरें

वायरल पोस्ट में केवल पृथ्वी की तस्वीर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ी कई हैरान करने वाली जानकारियां भी साझा की गई हैं. इसमें चंद्रमा के उस हिस्से का जिक्र है जिसे इंसानों ने 1959 से पहले कभी नहीं देखा था. साथ ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में बताया गया है, जो पृथ्वी से करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली सबसे दूर की आकाशगंगाओं में से एक मानी जाती है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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