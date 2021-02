Fish Video: सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे वीडियोज आते हैं कि किसी का भी दिमाग भन्ना जाए. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. ये वीडियो ऐसा है, जो आपने शायद ही अब तक देखा हो. Also Read - OMG! कोर्ट में जज के साथ Flirt करने लगा आरोपी, कहा- I Love You, देखें Viral Video

इस वीडियो में दो मछलियां आपस में भिड़ती दिखाई दे रही हैं. वीडियो को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. Also Read - Desi Girl Dance Video: इस देसी लड़की का जबरा डांस वायरल, धक-धक गर्ल भी हुईं फैन

इसे सोशल मीडिया पर IFS Susanta Nanda ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Looks like an argument on tweeter Also Read - Viral Video: बार-बार 'टच' करने पर दूल्हे ने कैमरामैन को जड़ा थप्पड़, फोटोशूट करा रही दुल्हन हंसते-हंसते हुई लोटपोट

देखें पोस्ट-

Looks like an argument on tweeter pic.twitter.com/PToFBibJtS — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 8, 2021

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 19.3K views मिल चुके हैं. लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. साथ ही जानवरों के दूसरे वीडियो भी शेयर कर रहे हैं.

🙏Perfectly said👍👌.Shaat pratishat,without any doubt both of them must be female neighbours, with due apologies, pic.twitter.com/ZzHuWFUSB5 — Deepak Puri (@DeepakP82311371) February 9, 2021

This is just unbelievable 😃. Too good to be true. — kantimoy (@kantimoy2001) February 9, 2021

दो पड़ोसी आंटियों की लड़ाई — Rajeev Jalandhra (@JalandhraRajeev) February 8, 2021

गौरतलब है कि ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह मछलियां आपस में एक-दूसरे को परेशान करती हों, और उसका इतना खूबसूरत वीडियो कैप्चर हो गया हो. यही वजह है कि लोग इसे कितना भी देख रहे हों, उनका मन नहीं भर रहा.