  • Hindi
  • Viral
  • Five Foot Indian Dhaman Snake Spotted At Bollywood Actor Salman Khans Mumbai Residence

OMG! सलमान खान के अपार्टमेंट में मिला खतरनाक सांप, देखते ही मच गया हर तरफ हड़कंप

फिल्म अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में खतरनाक ‘धामन’ सांप यानी इंडियन रैट स्नैक मिलने से हर तरफ हड़कंप मच गया.

Published date india.com Published: May 19, 2026 4:30 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Sanke
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/IANS Hindi)

Ajab Gajab News: अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक 5 फुट लंबा ‘धामन’ सांप यानी इंडियन रैट स्नैक रेंगता हुआ मिला. इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया. हालांकि इस सांप से इंसानों को कोई खतरा नहीं होता. ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने तुरंत स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट विक्की दुबे को सूचना दी. विक्की दुबे मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी बरतते हुए सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर बाहर निकाल लिया. पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही.

ये भी जरूर पढ़ें- भारत को किस राज्य ने दिए हैं सबसे ज्यादा IAS अधिकारी, जवाब चकित ही कर देगा आज

कितना खतरनाक है धामन सांप

मामले की जानकारी बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन और वन विभाग के कंट्रोल रूम को भी दी गई. पुलिस स्टेशन में इस घटना की आधिकारिक डायरी एंट्री भी कर ली गई है. बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जल विभाग के अनुसार, धामन सांप कृषि के लिए फायदेमंद है. इसे इंडियन रैट स्नेक भी कहा जाता है. यह पूरे भारत में आमतौर पर पाया जाने वाला बिना जहर का सांप है.

कैसे करता है शिकार

यह चूहों, मेंढकों, छिपकलियों और छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाता है. यह जहरीला नहीं होता, इसलिए इंसानों के लिए खास खतरा नहीं माना जाता, लेकिन इसके आकार और रंग के कारण लोग अक्सर डर जाते हैं. धामन सांप किसानों का महत्वपूर्ण मित्र है क्योंकि यह चूहों की आबादी को नियंत्रित करता है. इससे फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव होता है.

तेज रफ्तार है खासियत

धामन सांप की रेंगने की गति काफी तेज होती है, इस वजह से इसे घोड़ा पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है. इसकी औसत लंबाई 5 से 8 फीट तक होती है और वजन लगभग 2 किलोग्राम होता है. यह औसतन 15 वर्ष तक जीवित रहता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.