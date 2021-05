Viral Video: आपने ज्यादातर बाइक पर दो या तीन लोग को बैठे देखा होगा. वैसे कानून के मुताबिक बाइक पर दो लोगों ही बैठना चाहिए पर कुछ लोग जुगाड़ लगाकर कुछ भी कर सकते है. ऐसा ही जुगाड़ का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक बाइक पर 5 लोग बैठे दिख रहे है. अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा हो तो देख लें. वैसे तो हम सभी ने देखा है कि एक कार में 4 से 5 लोगों को बैठते है, पर बाइक पर बैठे 5 लोगों का वीडियो (5 People sitting on one bike) देखकर लोग हैरान हो रहे है और यह सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हे रहा है. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे है. Also Read - बूढ़े पत्नी को पति ने पिलाया पानी, वीडियो देख लोग हुए इमोशनल, बोले-प्यार आखरी सांस तक रहता है, देखें Viral Video

यह वीडियो ट्विटर पर आईएफएस अधिकारी प्रवीण अंगूसामी (IFS Officer Praveen Anguswamy) ने शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने मजेदार मैसेज लिखा है कि आप देख सकते हैं कि एक बाइक पर पहले चार लोग बैठते हैं. बाद में वहां खड़ा पांचवां शख्स भी बाइक पर बैठने की जगह ढूंढ रहा है. उसके बाद बैठे हुए चार लोग उससे कुछ कहते हैं और फिर उस पांचवें शख्स को अपने हाथ में पकड़कर बाइक पर लिटा लेते हैं और बाइक लेकर चल देते हैं. आप भी देखिए कि कैसे चार लोगों की मदद से पांचवा शख्स बाइक आराम से सवारी कर लेता है.

