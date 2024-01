लंदन में तेज हवा से फ्लाइट हुई बेकाबू, दिल दहला देने वाली लैंडिंग देख लोग हुए हैरान

फ्लाइट से सफर करने का अपना अलग ही मजा है. लेकिन कभी कभी ये मजा सजा में तब्दील हो जाता है.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लंदन जा रही फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़ें नजर आ रहा है. वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में आप प्लेन को अजीबोगरीब तरह से लैंडिंग करते देख सकते हैं.वीडियो को लोग काफी पसंद करते नजर आ रहे हैं.साथ ही लाइक और शेयर कर रहे हैं. फॉक्स बिजनेस के अनुसार, गेरिट तूफान की वजह से यह घटना हुई है, जो भयानक रूप भी ले सकती थी.बता दें कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. सभी पैसंजर्स को सही सलामत पहुंचा दिया गया है.

वायरल हो रहे इस क्लिप में देख सकते हैं तेज हवा के कारण प्लेन को लैडिंग करने में समस्या है रही है.प्लेन को इस तकह से लैंड करता देख सभी दंग होते नजर आ रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार प्लेन जब लैंड कर रहा था तभी किसी तरह से पायलट ने स्थिर किया.प्लेन के अंदर बैठे सभी अपनी सांसे रोक कर बैठे हुए थे. वायरल हो रहे वीडियो को देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई. कुछ लोगों ने इस घटना की जांच भी मांग की है.

American 777 insane landing at London Heathrow!

Caught during our livestream at @HeathrowAirport. Strong, gusting crosswind elements catching-out even the most seasoned pilots! Wouldn’t have liked being the NFP on this one watch the flight surfaces

Get involved: what’s… pic.twitter.com/PjfqhsQjX2

