ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट एक तरफ तो ग्राहकों को लुभाने के लिए दशहरा सेल का बिगुल बजा रही है लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अपनी फजीहत होते भी देख रही हैं. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हैशटैग फ्लिपकार्ट दोगला है ट्रेंड कर रहा है. इस ट्रेंड के तहत बड़े पैमाने पर ग्राहकों की शिकायत सामने आई है कि दशहरा सेल से पहले कंपनी ने सस्ते दाम दिखाकर ऑर्डर बुक तो कर लिए लेकिन डिलेवरी से पहले ही उन्हें कैंसिल भी कर दिया. कुछ जगहों पर प्रोडक्ट डिलवरी के लिए निकला भी लेकिन कस्टमर तक पहुंचने से पहले उन्हें कई कारणों का हवाला देकर कैंसिल भी कर दिया गया.

ग्राहकों में इस बात की भी नाराजगी है कि ऑर्डर कैंसिल करने के एवज में ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से संतुष्ट जवाब नहीं दिए जा रहे हैं. हर शिकायत के जवाब में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि सेलर द्वारा ऑर्डर को कैंसिल किया गया है. लोगों का कहना है कि यदि कोई सामान उपलब्ध नहीं है तो ऑर्डर कैसे हो जाता है, और यदि ऑर्डर हो जाता है तो बिना वाजिब वजह बताए यह कैंसिल क्यों हो जाता है. यदि होता भी है तो इसके एवज में ग्राहकों को हर्जाना क्यों नहीं दिया जाता है.

@u_me_anonymous नाम के यूजर ने इसे फ्लिपकार्ट का स्कैम करार देते हुए बताया कि उन्होंने जो परफ्यूम ऑर्डर किया था, उसे आउट ऑफ स्टॉक होने के कारण कैंसिल कर दिया गया लेकिन साइट पर वह अभी भी ज्यादा दाम में नजर आ रहा है और ऑर्डर भी किया जा सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि मेरा ऑर्डर किस आधार पर कैंसिल किया गया.

Ordered some perfumes and @Flipkart cancelled it giving reason as “item went out if stock” but Hypocrisy is Product is still in stock from the same seller.

This happened alot in this sale.

This is scam… 😡#FakeBBBDsale#FlipkartDoglaHai pic.twitter.com/WuB7IoHR67

— Anonymous (@u_me_anonymous) October 4, 2022