Viral Video: सोशल मीडिया में अभी एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो हैदराबाद का बताया जाता है, जहां दुकान के बाहर रखी बिरयानी की देग अचानक 'तैरकर भाग गई.' देग को भागता देख होटल के मालिक ने उसे रोकने की खूब कोशिश मगर वो तब तक काफी दूर जा चुकी थी. इधर होटल में बैठे ग्राहक भी बिरयानी को खुद से दूर जाता हुआ देखते रह गए.

ऊपर लिखी बातें पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कभी होता है क्या कि बिरयानी की देग तैरकर भाग जाए. मगर अभी जो वीडियो खूब देखा जा रहा है वो कुछ ऐसा ही इशारा करता है. दरअसल पिछले कुछ दिनों में हैदारबाद में जमकर बारिश हुई. बारिश भी इतनी जोरदार कि सड़कें पानी से लबालब भर गईं. घरों और दुकानों तक में पानी भर गया. बताया गया कि भारी बारिश से हैदराबाद का नवाब साहेब कुंता जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ.

यहां शहर में 'अदीबा होटल' के बाहर सड़क पर भी खूब पानी भर गया. पानी भी इतना ज्यादा कि होटल के बाहर रखी बिरयानी की देग तैरकर दूर जा पहुंची. घटना से जुड़ा 13 सेकंड का एक वीडियो भी वायरल है, जिसे अभी तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. इसमें देख सकते हैं कि होटल की बाहर रखी बिरयानी की देग पानी के साथ बह गई.

Somebody is going to be unhappy for not getting his biryani order.#Hyderabad #HyderabadRains pic.twitter.com/OPdXsjSoKs

