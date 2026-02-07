Hindi Viral

Flying Man Video Goes Viral On Social Media From Wankhede Stadium Practicing For T20 World Cup 2026 Opening Ceremony

Flying Man Ka Video: वानखेड़े स्टेडियम में दिखा 'फ्लाइंग मैन', पक्षी की तरह उड़कर मार आया स्टेडियम के चक्कर | देखें वीडियो

Flying Man Ka Video: देख सकते हैं कि किस तरह शख्स स्टेडियम में उड़कर किसी पक्षी की तरह चक्कर लगा रहा है. इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Flying Man Ka Video: वानखेड़े स्टेडियम से एक अद्भुत नजारा सामने आया है. यहां एक फ्लाइंग मैन दिखा, जो किसी पक्षी तरह उड़कर स्टेडियम के चक्कर लगा रहा है. सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें शख्स फ्लाइंग शूट पहनकर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है. उसे टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करना है ऐसा बताया जा रहा है. आज यानी 7 फरवरी से टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है. शाम को भारत और यूएसए के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मैच है. उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी और वहीं पर फ्लाइंग मैन उड़ता हुआ नजर आएगा.

स्टेडियम में उड़ता दिखा शख्स

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स एक छोटे स्टेज पर खड़ा है. उसने फ्लाइंग शूट पहन रखा है. देखते ही देखते उसने किसी पक्षी की तरह उड़ान भर दी. शख्स उड़कर स्टेडियम के चक्कर लगा रहा होता है. कई लोग स्टेडियम में मौजूद है और इस खास दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं. इसे एक्स पर @Cricket_live247 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. फ्रेम में दिख रहा ये नजारा ऐसा है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता. ऐसे दृश्यों को देखने का गवाह बनना अपने आप में मन को प्रफुल्लित करता है.

एक्स पर देखिए वीडियो:

Flying Man in the T20 World Cup 2026 Flying Man practicing at the Wankhede Stadium for the T20 World Cup 2026 opening ceremony. pic.twitter.com/wCh1kz9fJF — Sonu (@Cricket_live247) February 6, 2026

ओपनिंग सेरेमनी में दिखेगा जलवा

जानकारी के लिए बता दें कि फ्लाइंग मैन तो ओपनिंग सेरेमनी में उड़कर दिखाएगा ही. साथ ही टी20 वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में सितार वादक ऋषभ शर्मा भी परफॉर्म करेंगे. सिवामनी भी परफॉर्म करेंगे. इसके बाद मशहूर सिंगर बादशाह भी अपने गानों से समा बांधेंगे. डांसर नोरा फतेही भी डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतेंगी. ओपनिंग डे पर कुल 6 टीमें मैदान में उतर रही हैं. पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड का, दूसरा मैच वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड है और तीसरा मुकाबका भारत और अमेरिका के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. 2026 के टी-20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें खेल रही हैं.

