  • Hindi
  • Viral
  • Foreign Woman Shocked When Know Medicine Prices In India Video Went Viral

VIDEO: दवाईयों के दाम सुनकर चौंक गई विदेशी महिला, वीडियो बनाकर कही गजब की बात | देखें वीडियो

वीडियो में एक विदेशी महिला दवाइयों की कीमत सुनकर हैरान रह जाती है और मजाकिया अंदाज में ऐसी बात कह देती है, जिसे सुनकर लोग मुस्कुरा रहे हैं.

Published date india.com Published: March 29, 2026 12:03 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Trending Video
विदेशी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: भारत में सस्ती मेडिकल सुविधाओं को लेकर एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक विदेशी महिला दवाइयों की कीमत सुनकर हैरान रह जाती है और मजाकिया अंदाज में ऐसी बात कह देती है, जिसे सुनकर लोग मुस्कुरा रहे हैं. दरअसल यह मामला केरल के एक छोटे से इलाके का बताया जा रहा है. जहां घूमने आई एक विदेशी ट्रैवलर स्थानीय मेडिकल स्टोर पर पहुंची. उसे हल्की खांसी की समस्या थी, जिसके लिए उसने दवा मांगी. दुकान पर मौजूद फार्मासिस्ट ने उसकी परेशानी समझकर उसे कफ सिरप और गले की दवा दे दी.

ट्रेन में जगह नहीं मिली तो यात्री ने लगाया खतरनाक दिमाग, वायरल वीडियो देखकर कांप जाएंगे

बिल देखकर चौंक गई महिला

जब बिल बनाया गया तो कुल कीमत करीब 250 रुपये के आसपास आई. इतनी कम कीमत देखकर महिला चौंक गई. उसे उम्मीद थी कि दवाइयां महंगी होंगी, लेकिन भारत में इतनी सस्ती मिलने पर वह हैरान रह गई. महिला ने इस पूरे अनुभव का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि अगर यहां दवाइयां इतनी सस्ती हैं, तो वह यहीं रहने का प्लान बना सकती है. उसका यह मजाकिया कमेंट लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के बीच इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने कहा कि भारत में सरकारी अस्पतालों और जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां और भी कम कीमत पर मिलती हैं, कई जगह तो मुफ्त में भी इलाज होता है. वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि अगर जनरिक दवाइयां ली जाएं तो खर्च और भी घट सकता है. भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत किफायती मानी जाती हैं, खासकर आम लोगों के लिए. यही वजह है कि विदेश से आने वाले लोग अक्सर यहां की कम लागत वाली मेडिकल सुविधाओं को देखकर प्रभावित हो जाते हैं.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.