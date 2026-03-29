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Foreign Woman Shocked When Know Medicine Prices In India Video Went Viral

VIDEO: दवाईयों के दाम सुनकर चौंक गई विदेशी महिला, वीडियो बनाकर कही गजब की बात | देखें वीडियो

वीडियो में एक विदेशी महिला दवाइयों की कीमत सुनकर हैरान रह जाती है और मजाकिया अंदाज में ऐसी बात कह देती है, जिसे सुनकर लोग मुस्कुरा रहे हैं.

विदेशी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: भारत में सस्ती मेडिकल सुविधाओं को लेकर एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक विदेशी महिला दवाइयों की कीमत सुनकर हैरान रह जाती है और मजाकिया अंदाज में ऐसी बात कह देती है, जिसे सुनकर लोग मुस्कुरा रहे हैं. दरअसल यह मामला केरल के एक छोटे से इलाके का बताया जा रहा है. जहां घूमने आई एक विदेशी ट्रैवलर स्थानीय मेडिकल स्टोर पर पहुंची. उसे हल्की खांसी की समस्या थी, जिसके लिए उसने दवा मांगी. दुकान पर मौजूद फार्मासिस्ट ने उसकी परेशानी समझकर उसे कफ सिरप और गले की दवा दे दी.

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बिल देखकर चौंक गई महिला

जब बिल बनाया गया तो कुल कीमत करीब 250 रुपये के आसपास आई. इतनी कम कीमत देखकर महिला चौंक गई. उसे उम्मीद थी कि दवाइयां महंगी होंगी, लेकिन भारत में इतनी सस्ती मिलने पर वह हैरान रह गई. महिला ने इस पूरे अनुभव का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि अगर यहां दवाइयां इतनी सस्ती हैं, तो वह यहीं रहने का प्लान बना सकती है. उसका यह मजाकिया कमेंट लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के बीच इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने कहा कि भारत में सरकारी अस्पतालों और जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां और भी कम कीमत पर मिलती हैं, कई जगह तो मुफ्त में भी इलाज होता है. वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि अगर जनरिक दवाइयां ली जाएं तो खर्च और भी घट सकता है. भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत किफायती मानी जाती हैं, खासकर आम लोगों के लिए. यही वजह है कि विदेश से आने वाले लोग अक्सर यहां की कम लागत वाली मेडिकल सुविधाओं को देखकर प्रभावित हो जाते हैं.

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