'बाकी दुनिया से सालों आगे है भारत...' UPI का कमाल देखकर दंग रह गई विदेशी महिला

सोशल मीडिया पर विदेशी महिला का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वो भारत के यूपीआई सिस्टम की खूब तारीफ कर रही है.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 18, 2026, 9:58 AM IST
Foreign Woman Praised UPI
विदेशी महिला का वीडियो हुआ वायरल. (Photo/Instagram)
  • यूपीआई सिस्टम से प्रभावित हुई विदेशी महिला
  • भारत को बताया बाकी दुनिया से काफी आगे
  • मोबाइल भुगतान हो चुका है आम
  • टूरिस्ट को दी थोड़ा कैश भी रखने की सलाह

सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इसमें उसने बताया कि वो भारत के यूपीआई सिस्टम ने उसे काफी प्रभावित है. उसे यहां उम्मीद से बहुत कम नकदी की जरूरत पड़ी. देश के लगभग हर हिस्से में, चाहे वह सड़क किनारे की छोटी चाय की दुकान हो, कोई स्थानीय रेस्टोरेंट हो या फिर किसी गली में मौजूद छोटी दुकान, भुगतान के लिए लोगों ने नकद लेने के बजाय सीधे एक क्यूआर कोड दिखाया. इससे उसे एहसास हुआ कि भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चुका है. विदेशी महिला अनुसार, यहां रोजमर्रा के लेनदेन में मोबाइल भुगतान इतना आम हो चुका है कि कई बार नकदी की जरूरत ही महसूस नहीं होती.

यूपीआई सिस्टम की तारीफ

विदेशी महिला ने बताया कि इस डिटीटल सुविधा के पीछे भारत का यूपीआई सिस्टम है. यह एक ऐसा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए लोग सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ ही सेकंड में पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं. इसमें बैंक खाते की लंबी जानकारी दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक, लगभग हर कोई इसका इस्तेमाल करता है. महिला का कहना है कि दुनिया के कई देशों की यात्रा करने के बाद भी उसने इतना सरल और तेज भुगतान सिस्टम बहुत कम जगहों पर देखा है.

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यहां देखिए वायरल वीडियो:

कैश भी जरूरी

हालांकि, विदेशी महिला ने यह भी बताया कि यूपीआई का उपयोग सभी विदेशी पर्यटकों के लिए हमेशा आसान नहीं होता. यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका बैंक, कार्ड प्रोवाइटर और उपलब्ध सेवाएं इस सुविधा को कितना समर्थन देती हैं. यदि कोई यात्री सीधे यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम जैसे ऐप कुछ मामलों में मददगार साबित हो सकते हैं. इसके बावजूद उसने सलाह दी कि भारत यात्रा के दौरान डेबिट या क्रेडिट कार्ड साथ रखना चाहिए और थोड़ी नकदी भी अपने पास रखनी चाहिए. विदेशी महिला स्लोवेनिया की रहने वाली है. उसका नाम जूलिया बताया जा रहा है. वीडियो को voye.travels नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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