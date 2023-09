Viral Video: उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 3 में हाई राइज सोसाइटी के अंदर फ्लैट के बाहर बनी स्लैब पर बैठकर स्टंटबाजी करना चार युवकों को महंगा पड़ गया. स्टंटबाजी करने और उत्पात मचाने के जुर्म में युवक अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. सोसायटी के लोगों ने बताया कि घटना रविवार देर रात की है. जिस बालकनी से चारों युवक स्टंट कर रहे थे वह 10वें फ्लोर पर है. जन्मदिन पार्टी का जश्न मनाने की आड़ में लोगों ने सोसायटी में जमकर बवाल काटा.

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान योगेश, आकाश, मनोज व आकाश के रूप में हुई है. पुलिस ने चारों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है. मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ईकोविलेज तीन सोसायटी का है.

पुलिस के मुताबिक रविवार की रात सोसायटी के डी-7 टावर में रहने वाले एक युवक योगेश का जन्मदिन था. देर रात तक योगेश ने अपने तीन साथियों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया. शराब के नशे में धुत युवकों ने अपनी शर्ट उताकर बालकनी के छज्जे पर फेंक दी जिसके बाद चारों यह कहकर कंपटीशन करने लगे कि शर्ट को पहले कौन लेकर आएगा.