Viral: सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिए 60 लाख रुपये, जांच में जो मिला होश उड़ जाएंगे

Fraud On Name Of Government Job: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल, दीपक, तुषार उपाध्याय और सलाउद्दीन के रूप में हुई. आरोपी ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद के रहने वाले हैं.

Fraud On Name Of Government Job: उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने बीते गुरुवार को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया. सभी बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल, दीपक, तुषार उपाध्याय और सलाउद्दीन के रूप में हुई. आरोपी ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद के रहने वाले हैं. पुलिस पूछताछ में इन्होंने बताया कि अब तक दो दर्जन लोगों से 60 लाख रुपए से ऊपर की ठगी की है.

सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी

एएसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि शिकायत आ रही थी कि कुछ लोग भारतीय रेलवे, इनकम टैक्स और दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं. जांच की गई तो चार लोगों के नाम सामने आए. सहारनपुर की गागलहेड़ी और देवबंद पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में चारों को पकड़ा गया.

आरोपी के पास से कई चीजें बरामद

आरोपियों के पास से 50 हजार रूपए नकद, एक लैपटॉप, 6 मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड, 7 नियुक्ति पत्र, भारतीय रेलवे बोर्ड में भर्ती का 8 फर्जी आवेदन फॉर्म, एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक हाईस्कूल और एक इंटर की मार्कशीट की छाया प्रतियां बरामद हुई है. मामले की जांच कर रही है.

कनाडा में नौकरी का लालच

इससे पहले भी नौकरी के नाम पर ठगी से जुड़ी खबर सामने आई थी. कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लोगों से एक करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया था कि आरोपी शिवराजन (33) चेन्नई में एक ट्रैवल एजेंसी चला रहा था. उसने कनाडा में उच्च वेतन वाली नौकरियों के बारे में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था. (इनपुट्स एजेंसी)

