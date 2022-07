Free Food and Alcohol : फ्री में लजीज खाना और महंगी शराब मिल जाए तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा इसकी कल्पना की जा सकती है. अमेरिका में ऐसा ही कुछ हुआ, एक मोबाइल एप में तकनीकी खामी के चलते लोगों ने मुफ्त में बढ़िया खाना और शराब (Free Food and Alcohol) का आनंद लिया. इस तकनीकी खामी का आनंद कुछ चंद लोगों ने नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोगों ने उठाया. इस एप के नाम DoorDash है. हालांकि अब इस खामी को सुधार लिया गया है.जिसके बाद मुफ्त में बढ़िया खाना और शराब (Free Food and Alcohol) की डिलेवरी को रोक दिया गया है.Also Read - सोशल मीडिया में आज छाए हैं ये जबरदस्त मीम्स, देख लिया तो हंसी नहीं रोक पाएंगे

DoorDash में आई तकनीकी खामी के चलते पेमेंट किए बिना ही ऑर्डर प्लेस हो रहा था. इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए बाहर आई. लोगो ने बिना पेमेंट के महंगे ऑर्डर किए और फिर सोशल मीडिया पर साझा भी कर दिया, वहीं कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि आखिर कैसे वो मुफ्त का खाना और शराब (Free Food and Alcohol) का मजा लेने से चूक गए.

एक यूजर ने साझा किया कि कैसे उसनें 1949 डॉलर की महंगी टकीला बोतल मुफ्त में ऑर्डर कर ली.

doordash was all free cuz of a glitch and mfs went crazy LMAOO pic.twitter.com/GOrq4EHrvj — Spac𝓮 ⭐️ (@sadcrib) July 8, 2022

एक यूजर ने शिकागो के एक कैफे की तस्वीर भी साझा की, जहां दिखाई दे रहा है कि स्टोर पर न सिर्फ लोगों की भीड़ लगी हुई है बल्कि बड़ी मात्रा में पार्सल भी तैयार हैं.

Ain’t gone be a wing left in Chicago with this DoorDash glitch going on 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/ghqIyF2Ktj — Follow Da Realest (@Cameron_773) July 8, 2022

कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि यह गड़बड़ी 7 जुलाई को हुई थी जिसे कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया. अब कंपनी फर्जी ऑर्डर्स को कैंसिल करने और व्यापारियों को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की तैयारी कर रही है. कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि 7 जुलाई की शाम हमने अपने सिस्टम में देखा कि लोग ऑर्डर करके बिना पेमेंट किए हुए ही चेक आउट कर रहे हैं.इसके बाद हमने अपने तकनीकी टीम को इसकी जानकारी दी.