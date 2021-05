Frogs Marriage: कोरोना काल में शादियों की खबरें तो खूब आ रही हैं पर मेंढक-मेंढकी की शादी देखी या सुनी है आपने? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके दिमाग का दही करने को काफी है. Also Read - Elephant Viral Video: हाथी को पार करनी थी कांटों की फेंसिंग, लगाया ऐसा देसी जुगाड़, रवीना टंडन भी हुईं फैन, बोलीं- गजब...

वीडियो है त्रिपुरा के एक गांव का. स्थानीय लोगों ने मेंढकों की शादी कराई है. वो भी पूरे रीति-रिवाजों के साथ.

दरअसल ये यहां का सालों पुराना रिवाज है. यहां मानसून की शुरुआत से पहले उत्तरपूर्वी इलाकों में मेढकों की शादी कराई जाती है.

लोगों में मान्यता है कि ऐसा करने से बारिश के देवता खुश हो जाते हैं और बारिश समय से होती है. मजेदार बात तो ये है कि इस शादी में मेंढकों को पूरी तरह से सजाया जाता है.

वीडियो में दिखता है कि दो महिलाएं शादी करा रही हैं. सिंदूर भरवा रही हैं.

देखें वीडियो-

#Watch| Frogs married off in Tripura to please rain god

Two toads were married performing all the rituals from bath in pond or river to new dresses, exchange of garlands, and applying of vermilion (sindoor). pic.twitter.com/qObo5i4qmM

— ANI (@ANI) May 6, 2021