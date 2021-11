Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेज रफ्तार बाइक कपड़ों के स्टोर में जा घुसी. देख सकते हैं कि स्टोर के भीतर दो महिलाएं कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं. दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं और एक शख्स भी दोनों के पास ही खड़ा है. वीडियो की शुरुआत में सबकुछ सामान्य सा नजर आता है. तभी अगले ही पल दोनों महिलाएं गोली की रफ्तार से उठ खड़ी होती हैं और एक अनियंत्रित स्पोर्ट्स बाइक सीधे अंदर जा घुसी.Also Read - Bride Groom Video: शादी के बाद रसगुल्ला नहीं खा रहा था दूल्हा, तभी दुल्हन ने सबके सामने कर दी बेइज्जती | देखें वीडियो

देख सकते हैं कि बाइक चला रहा शख्स उछलकर काउंटर के दूसरी तरफ जा पहुंचा. वीडियो देखकर मालूम होता है कि इस दुर्घटना में किसी कोई चोट नहीं आई. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन इस एक्सीडेंट पर खूब मजे ले रहे हैं. उनका मानना है कि ये 'एक्सीडेंट से ज्यादा, स्टंट लग रहा है.'

यहां देखें वीडियो-

High-speed bike went uncontrolled and entered a cloth shop, people who were inside the shop were sharply escaped at #Khammam

Recorded in CCTv camera.

#Telangana pic.twitter.com/JNWyi5S4W8

— Surya Reddy (@jsuryareddy67) November 10, 2021