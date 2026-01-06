By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Shadi Ka Video: दुल्हन के सामने दूल्हे से पूछने लगे पंडितजी- नोरा फतेही आपकी क्या लगी, जवाब सुन ससुरजी भी हंसने लगे
Shadi Ka Video: यह मजेदार वाकया एक भारतीय शादी के दौरान का है, जहां दूल्हा-दुल्हन मंडप में बैठे हैं और पंडितजी मंत्र पढ़ते-पढ़ते अचानक यह सवाल दाग देते हैं.
Bride Groom Video: शादी का माहौल खुशियों से भरा होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे मजेदार पल भी आते हैं जो पूरे समारोह को यादगार बना देते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जहां पंडितजी ने दूल्हे से एक ऐसा सवाल पूछा कि दुल्हन से लेकर ससुरजी तक कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाया. वीडियो में पंडितजी दूल्हे से पूछते हैं कि इस हिसाब से नोरा फतेही आपकी क्या लगी? दूल्हा तुरंत जवाब देता है, ‘बहन.‘ मगर इतना सुनते ही पंडितजी का कमाल का रिप्लाई आता है, ‘वो आपकी मां लगी. पैर छूकर प्रणाम कर देना और मेरा हैलो बोल देना.’ यह मजेदार वाकया एक भारतीय शादी के दौरान का है, जहां दूल्हा-दुल्हन मंडप में बैठे हैं और पंडितजी मंत्र पढ़ते-पढ़ते अचानक यह सवाल दाग देते हैं.
जवाब सुनकर ससुरजी भी हंसी ना रोक पाए
दूल्हे का जवाब सुनते ही पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठता है. खुद दूल्हे के ससुरजी इतना हंसते हैं कि वीडियो में उनकी हंसी साफ सुनाई दे रही है. दुल्हन भी मुस्कुराते हुए शरमा रही है, जबकि मेहमानों की तरफ से तालियां और हंसी की आवाजें आ रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पोस्ट करने वाले यूजर @Jimmyy__02 के मुताबिक यह क्लिप अब तक 70 लाख से ज्यादा बार देखी जा चुकी है. यूजर्स कमेंट्स में पंडितजी की टाइमिंग की तारीफ कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि पंडितजी रॉक्स, सब शॉक्ड. तो कोई लिख रहा है कि शादी में ऐसे पल यादों को अमर कर देते हैं.
क्या बोले नेटिजन्स
एक यूजर ने तो मजाक में लिखा, ‘अब नोरा फतेही को पता चलेगा कि उनका एक नया बेटा है.’ बता दें कि यह वीडियो ‘Snap My Shaadi‘ नाम के एक वेडिंग प्लानिंग पेज से लिया गया लगता है, जहां शादी के मजेदार मोमेंट्स शेयर किए जाते हैं. नोरा फतेही, जो बॉलीवुड की पॉपुलर डांसर और एक्ट्रेस हैं, अक्सर अपने हॉट डांस मूव्स के लिए चर्चा में रहती हैं. लेकिन यहां उनका नाम एक फैमिली जोक में इस्तेमाल हो गया, जो सबको हंसाने में कामयाब रहा.