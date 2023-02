Hindi Viral

Funny Memes On Budget 2023: बजट पर लोगों ने बनाए एक से बढ़कर एक मजेदार मीम्स, कुछ तो हंसाकर रख देंगे । देखिए

Funny Memes On Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश किया. अब इस पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मीम्स बना रहे हैं.

Funny Memes On Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया. उन्होंने इस दौरान इंडियन रेलवे, कृषि क्षेत्र, पर्यटन स्थल, पीएम आवास योजना, हवाईअड्डे, वाटर एयरोड्रोम के क्षेत्रों सहित कई जरूरी ऐलान किए. लेकिन उनके द्वारा इनकम टैक्स में राहत की खबर सुनते ही नौकरीपेशा लोगों के चेहरे खिल गए. उन्होंने ऐलान किया कि 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को अब कोई कर नहीं देना होगा. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में दसवें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गई. अब इस बजट पर सोशल मीडिया पर खूब फनी मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं.

यहां देखिए बजट पर बने मजेदार मीम्स:

Chain smokers stocking up cigarettes before union budget 2023#budget2023 pic.twitter.com/IloYt6PvsZ — ʀΣᴅᴍᴀɴ (@rdt309) February 1, 2023

People discussing about #BudgetSession2022….. Me with zero knowledge of finance : pic.twitter.com/rHtiZcnfnL — UmdarTamker (@UmdarTamker) February 1, 2022

Me working hard to earn some money. Meanwhile taxes:#Budget2023 pic.twitter.com/PUZxfWxQ0h — Finance Memes (@Qid_Memez) February 1, 2023

#Budget2023 Finally 🥹

Middle Class after seeing new tax slab. pic.twitter.com/dD3ox2OXrk — UnknownClown (@Thekhatkhat) February 1, 2023

केंद्रीय बजट 2023-24 को लोकसभा में पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ‘सही रास्ते पर है और एक उज्‍जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है’ और वर्तमान में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक भागीदारी ने देश के वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद की है.

Government to tax paying middle class during every budget #Budget2022 pic.twitter.com/bcui8qTRTA — Finance Memes (@Qid_Memez) January 30, 2022

Middle Class watching the Budget only for Income Tax Slab announcement. pic.twitter.com/kWNZvSwWAH — Trendulkar (@Trendulkar) February 1, 2022

Cigarette smokers listening to budget waiting to know if prices have increased again.#Budget2023 pic.twitter.com/hzMryjxvad — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) February 1, 2023

उन्होंने कहा, “जनभागीदारी के परिणामस्वरूप सुधारों और साउंड पॉलीसियों पर हमारा ध्यान हमें मुश्किल समय में मदद करता है, जो हमारी बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल कई उपलब्धियों के कारण है.” उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षो में दुनिया में 10वीं से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ी है.